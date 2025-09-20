Empresas & Management

Nueva Business Class Américas de Avianca está disponible en más de 80 rutas

La experiencia incluye acceso a asientos con mayor espacio, comidas y bebidas, entretenimiento a bordo y acceso a Avianca Lounges, servicio prioritario, entre otros beneficios.

  • Nueva Business Class Américas de Avianca está disponible en más de 80 rutas

    Hoy son más de 80 rutas que conectan desde Bogotá, Medellín y San Salvador y pronto también se sumarán más desde Quito y Guayaquil. Foto de cortesía
2025-09-20

Por revistaeyn.com

Avianca confirma que la nueva Business Class Américas ya está disponible en más de 80 rutas internacionales, operadas con aviones Airbus A320. Esta experiencia combina comodidad, atención preferencial y un servicio optimizado para vuelos al interior del continente americano.

El modelo de ultra bajo costo está 'vivo y bien', dice el CEO de Frontier Airlines

“Hemos incorporado este servicio en más rutas, impulsados por la gran aceptación de los más de más de 298.000 clientes que han volado en nuestra Business Class Américas —una de las opciones que ofrecemos para que cada quien elija cómo prefiere viajar—, con la certeza de un servicio seguro, puntual y con su equipaje en destino, además de todos los beneficios que tiene esta experiencia a bordo”, comentó Federico Pedreira, CEO de Avianca.

Hoy son más de 80 rutas que conectan desde Bogotá, Medellín y San Salvador y pronto también se sumarán más desde Quito y Guayaquil.

Volaris El Salvador ha transportado a más de 1,9 millones de pasajeros

La experiencia Business Class Américas de Avianca incluye acceso a asientos Premium, con reclinación y más espacio en las tres primeras filas del avión, puertos de carga, comidas, bebidas y acceso al sistema de entretenimiento Avianca on air desde dispositivos móviles y una tarifa que incluye un artículo personal, una pieza de mano de hasta 10 kg y dos piezas de equipaje de 32 kg cada una.

También brinda servicios prioritarios (check-in, entrega y recepción de equipaje, y abordaje), acceso a Avianca Lounges y acumulación de 10 millas Lifemiles por cada dólar.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Pasajeros
|
Beneficios
|
Vuelos
|
Aerolínea
|
Comodidad
|
Colombia
|
El Salvador
|
Latinoamérica
|
Ecuador
|
Avianca
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE