Nueva Business Class Américas de Avianca está disponible en más de 80 rutas

Avianca confirma que la nueva Business Class Américas ya está disponible en más de 80 rutas internacionales, operadas con aviones Airbus A320. Esta experiencia combina comodidad, atención preferencial y un servicio optimizado para vuelos al interior del continente americano.

“Hemos incorporado este servicio en más rutas, impulsados por la gran aceptación de los más de más de 298.000 clientes que han volado en nuestra Business Class Américas —una de las opciones que ofrecemos para que cada quien elija cómo prefiere viajar—, con la certeza de un servicio seguro, puntual y con su equipaje en destino, además de todos los beneficios que tiene esta experiencia a bordo”, comentó Federico Pedreira, CEO de Avianca.

Hoy son más de 80 rutas que conectan desde Bogotá, Medellín y San Salvador y pronto también se sumarán más desde Quito y Guayaquil.