Baños Cambian Vidas: una década transformando comunidades en la región

Por revistaeyn.com

El programa "Baños Cambian Vidas" celebra una década en la región y lo hace contando que ha beneficiado a más de seis millones de personas en Latinoamérica y el Caribe, proporcionando acceso a saneamiento digno, que incluye agua potable, baños adecuados y educación sobre higiene.

Esta iniciativa, impulsada por Kimberly-Clark a través de su marca Scott, en alianza con Walmart Centroamérica y con el respaldo de las ONG Water For People y Plan International. Ha construido sistemas comunitarios sostenibles de agua y saneamiento que han mejorado notablemente la calidad de vida de miles de familias.

Kenneth Hylton, director de Mercadeo para Cuidado Familiar y Profesional de Latinoamérica en Kimberly-Clark, señaló, que "estos 10 años han sido un proceso enriquecedor, de mucho crecimiento, sensibilización, y, al mismo tiempo, momentos esperanzadores".