Bill Gates se arrepiente por haberse relacionado con Jeffrey Epstein

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Gates, de 70 años, negó haber presenciado alguna conducta delictiva por parte de Epstein y también negó haber victimizado a alguien durante su declaración ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

Por revistaeyn.com El cofundador de Microsoft, Bill Gates, expresó un profundo arrepentimiento por haberse relacionado alguna vez con el conocido delincuente sexual Jeffrey Epstein, al iniciar un testimonio a puerta cerrada ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según una declaración de apertura que el multimillonario publicó en línea. Gates, de 70 años, negó haber presenciado alguna conducta delictiva por parte de Epstein y también negó haber victimizado a alguien durante su declaración ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

Su testimonio se produce un día después de que el comité interrogara a la exasistente ejecutiva de larga data de Epstein, Lesley Groff. Se espera que la transcripción de su declaración sea publicada en los próximos días. Gates afirmó que conoció a Epstein por primera vez en 2011, tres años después de que este se declarara culpable en Florida de solicitar a una menor de edad para prostitución, como parte de un esfuerzo por recaudar fondos para la Fundación Gates y sus proyectos de salud global. Sin embargo, según Gates, esos contactos nunca derivaron en donaciones. Además, aseguró que Epstein intentó utilizar información sobre una infidelidad de Gates hacia su entonces esposa, Melinda Gates, para recuperar una relación con él. “Con base en lo que sé ahora, entiendo que incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometía, eso no habría justificado asociarme con él”. “Quiero dejar algo muy claro: nunca presencié ni tuve indicios de que Epstein estuviera involucrado en actividades criminales continuas”, afirmó Gates, quien no ha sido acusado de irregularidades relacionadas con Epstein. “Nunca fui a su isla, a su rancho ni a su casa en Florida. Nunca he victimizado a nadie”, declaró. “Aunque pudo haber intentado fomentar una relación personal, yo nunca estuve interesado en eso ni correspondí a esos intentos”.

TRABAJO DE LA FUNDACIÓN EN RIESGO

El empresario señaló que su asociación con Epstein puso en riesgo la labor de la Fundación Gates, una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo, con una dotación estimada en más de US$70.000 millones. “En el trabajo que realizo, la reputación es la base para desarrollar alianzas que salvan vidas”, dijo Gates. “Reunirme con Epstein fue un grave error de juicio y puso en riesgo ese trabajo”. Gates añadió que ahora entiende que Epstein buscaba construir una imagen de legitimidad utilizando vínculos con personas respetadas y poderosas para desviar el escrutinio público y rehabilitar su reputación. “Estaba tan concentrado en la posibilidad de recaudar fondos para la salud global que permití que ese objetivo se impusiera a mi buen juicio. Ha sido una lección aleccionadora”, afirmó.