El Salvador: ¿Qué pasará con la billetera electrónica Chivo?

Finanzas

La billetera permitirá, de acuerdo con Linguard Labs , enviar dinero desde Estados Unidos a El Salvador gratis, y los usuarios podrán pagar directamente en comercios participantes de todo El Salvador con bitcoin, dólares, stablecoins (criptomonedas) u otros activos digitales admitidos, mientras reciben cashback (dinero de vuelta) por sus compras.

Por Agencia EFE El Gobierno de El Salvador se asoció con la empresa de servicios financieros digitales Linguard Labs para relanzar la billetera electrónica de bitcoin Chivo como "una plataforma financiera integral para beneficiar a los salvadoreños, sin importar el lugar de residencia", según informó la empresa con sede en California (EE.UU.). La billetera conocida como Chivo fue, en su momento, una herramienta gubernamental lanzada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para incentivar el uso del bitcoin, aprobado para su libre circulación en el país en 2021 pero sin generar el resultado de uso masivo esperado por el Ejecutivo.

No obstante, a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad con la que el Gobierno salvadoreño alcanzó un acuerdo monetario en 2024 por US$1.400 millones, se redujo el uso del bitcoin a inversiones del sector privado y obligó a las autoridades a vender o a descontinuar dicha billetera. El comunicado explicó que "Linguard Labs adquirió una participación mayoritaria en Chivo, mientras que el Gobierno se mantendrá como accionista, una transacción consistente con el programa que El Salvador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI)". Se desconoce si el Gobierno salvadoreño brindará más detalles sobre su asociación con la empresa Linguard Labs y sobre su papel como accionista. Según indicó el texto, "la nueva versión de Chivo se está desarrollando actualmente en San Salvador en alianza con algunas de las empresas de servicios financieros y cripto más grandes del mundo, con el objetivo de convertir a Chivo en el estándar de inclusión financiera en El Salvador y en toda América Latina".