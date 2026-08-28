Demanda institucional por bitcoin se recupera, pero sigue marcada por la volatilidad

Finanzas

El mercado muestra compradores dispuestos a aumentar su exposición, pero estos lo hacen de manera selectiva, atentos al precio, a los datos y, especialmente, al rumbo de la economía mundial.

Por revistaeyn.com La demanda institucional por bitcoin muestra señales de recuperación después de varios meses de retroceso, aunque los movimientos registrados durante 2026 evidencian que el interés de los grandes inversionistas continúa siendo sensible a la evolución de los mercados y al escenario macroeconómico. Los flujos hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF) spot de bitcoin en Estados Unidos reflejan este comportamiento. Entre principios de mayo y finales de junio, estos instrumentos registraron una salida neta superior a los US$8,200 millones, en un periodo en el que el precio de la criptomoneda alcanzó su nivel más bajo desde finales de 2024.

Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar en julio. Durante la semana que terminó el 10 de julio, los ETF contabilizaron entradas netas por US$197 millones, poniendo fin a ocho semanas consecutivas de retiros. Posteriormente, entre el 14 y el 22 de julio, acumularon aproximadamenteUS $981.2 millones en entradas durante siete jornadas consecutivas. El movimiento también se extendió hasta agosto, cuando los ETF registraron cerca de US$853.54 millones en entradas semanales, su mejor desempeño desde mediados de abril. Más allá de las cifras, el comportamiento de los flujos revela un patrón que resulta relevante para los inversionistas profesionales: el capital institucional no ha abandonado bitcoin, pero está actuando con mayor cautela. Los recursos tienden a retirarse durante jornadas dominadas por anuncios de inflación, decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos o tensiones geopolíticas, mientras que regresan cuando disminuye la incertidumbre. Esta dinámica apunta a una estrategia de administración del riesgo más que a una búsqueda inmediata de ganancias por el movimiento del precio. De acuerdo con el análisis proporcionado, los gestores institucionales están ajustando el momento y el tamaño de sus posiciones en función de las condiciones generales del mercado.