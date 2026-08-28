Demanda institucional por bitcoin se recupera, pero sigue marcada por la volatilidad

Por revistaeyn.com
La demanda institucional por bitcoin muestra señales de recuperación después de varios meses de retroceso, aunque los movimientos registrados durante 2026 evidencian que el interés de los grandes inversionistas continúa siendo sensible a la evolución de los mercados y al escenario macroeconómico.
Los flujos hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF) spot de bitcoin en Estados Unidos reflejan este comportamiento. Entre principios de mayo y finales de junio, estos instrumentos registraron una salida neta superior a los US$8,200 millones, en un periodo en el que el precio de la criptomoneda alcanzó su nivel más bajo desde finales de 2024.
Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar en julio. Durante la semana que terminó el 10 de julio, los ETF contabilizaron entradas netas por US$197 millones, poniendo fin a ocho semanas consecutivas de retiros. Posteriormente, entre el 14 y el 22 de julio, acumularon aproximadamenteUS $981.2 millones en entradas durante siete jornadas consecutivas.
El movimiento también se extendió hasta agosto, cuando los ETF registraron cerca de US$853.54 millones en entradas semanales, su mejor desempeño desde mediados de abril.
Más allá de las cifras, el comportamiento de los flujos revela un patrón que resulta relevante para los inversionistas profesionales: el capital institucional no ha abandonado bitcoin, pero está actuando con mayor cautela.
Los recursos tienden a retirarse durante jornadas dominadas por anuncios de inflación, decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos o tensiones geopolíticas, mientras que regresan cuando disminuye la incertidumbre.
Esta dinámica apunta a una estrategia de administración del riesgo más que a una búsqueda inmediata de ganancias por el movimiento del precio. De acuerdo con el análisis proporcionado, los gestores institucionales están ajustando el momento y el tamaño de sus posiciones en función de las condiciones generales del mercado.
En paralelo, América Latina atraviesa una etapa de mayor madurez en el uso de activos digitales. El volumen de operaciones cripto on-chain de la región aumentó 60 % interanual en 2025, mientras que el crecimiento de usuarios activos mensuales superó ampliamente el registrado en Estados Unidos.
Brasil destaca por una creciente participación de bancos y fintech, mientras Colombia avanza hacia una mayor incorporación institucional. Argentina, por su parte, mantiene una amplia base de usuarios de criptomonedas.
"Los inversores más sofisticados en bitcoin y criptomonedas de 2026 tal vez ya no estén en Nueva York o Londres, sino en Bogotá, São Paulo y Buenos Aires. Los traders latinoamericanos siempre entendieron las criptomonedas como algo más que un instrumento especulativo", señala Fabián Delgado, gerente de desarrollo de negocios para Colombia y Latinoamérica en Bitfinex.
En este escenario, El Salvador busca consolidarse como referente regulatorio regional mediante su Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), que establece procesos y plazos estructurados para la emisión de activos digitales. El marco también ha permitido el desarrollo de instrumentos tokenizados regulados.
El análisis señala además que el precio realizado agregado de Bitcoin, estimado alrededor de US$54,000, constituye una referencia para evaluar posibles zonas de acumulación. Esta métrica, combinada con los flujos de los ETF, ofrece a los gestores una forma de observar simultáneamente el comportamiento de largo plazo y el impulso reciente.