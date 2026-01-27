Bladex otorga US$425 millones a seis proyectos de AES Dominicana

Por revistaeyn.com

Bladex anunció su participación como principal aportante en un financiamiento por US$425 millones otorgado a AES Dominicana Renewable Energy, S.A. (ADRE).

Las seis plantas ya se encuentran 100% operativas y generando energía limpia.

"La operación marca un hito para la región y reafirma el compromiso de Bladex con la sostenibilidad, la transición energética y el fortalecimiento de infraestructuras críticas", señaló Samuel Canineu, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Bladex.

El monto será destinado al refinanciamiento y fortalecimiento de un portafolio de seis plantas de energía renovable en la República Dominicana. De estas, cinco son solares y una eólica.