Bladex otorga US$425 millones a seis proyectos de AES Dominicana

Por revistaeyn.com
Bladex anunció su participación como principal aportante en un financiamiento por US$425 millones otorgado a AES Dominicana Renewable Energy, S.A. (ADRE).
Las seis plantas ya se encuentran 100% operativas y generando energía limpia.
"La operación marca un hito para la región y reafirma el compromiso de Bladex con la sostenibilidad, la transición energética y el fortalecimiento de infraestructuras críticas", señaló Samuel Canineu, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Bladex.
El monto será destinado al refinanciamiento y fortalecimiento de un portafolio de seis plantas de energía renovable en la República Dominicana. De estas, cinco son solares y una eólica.
ADRE es la división de energía renovable resultante de la alianza entre AES Dominicana y TotalEnergies Renewables S.A.S.
Adicionalmente, una parte de los fondos será destinada a complementar cuatro de estas plantas con sistemas de almacenamiento en baterías, lo que permitirá una mayor estabilidad, eficiencia y confiabilidad en la red eléctrica. Este financiamiento constituye el mayor préstamo para energías renovables otorgado en el Caribe.
Edwin De los Santos, CEO de ADRE y presidente de AES, en la República Dominicana, destacó que "este acuerdo consolida el liderazgo de AES Dominicana en energías renovables. En AES estamos comprometidos con el desarrollo de una transición energética siempre velando por la construcción de sistemas eléctricos confiables, seguros y flexibles.
Bladex ya había participado en el financiamiento de la construcción original de estas plantas renovables, acompañando a AES Dominicana desde las etapas iniciales del desarrollo de este portafolio estratégico.
En 2023, el banco actuó como estructurador y financiador en dos transacciones por un monto total de US$160 millones, destinadas a refinanciar y fortalecer proyectos solares y eólicos del grupo. Estas incluyeron un equity loan por US$40 millones a AES España, así como un financiamiento adicional de US$120 millones, dividido en partes iguales entre Bladex y Banco Popular.