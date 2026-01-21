Proyectos de infraestructura de Panamá interesan a Citi, Maersk y AES

Empresas & Management

Por Agencia EFE Los gigantes empresariales Citi (Estados Unidos), Maersk (Dinamarca) y AES (Estados Unidos) mostraron interés en proyectos de infraestructura en Panamá, como el gaseoducto y un reservorio de agua para el Canal así como un tren que conecte con la frontera de Costa Rica, informó la presidencia panameña.

Durante la reunión con Citi "se exploraron oportunidades de financiamiento para megaproyectos estratégicos" como el tren que conectaría Ciudad de Panamá con David, una urbe cercana a la frontera con Costa Rica, según la información oficial. También se conversó sobre el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, un proyecto de US$800 millones avalado por ambos países en 2024 tras años sin concretarse; un nuevo reservorio de agua, dos grandes terminales portuarias y un gaseoducto para el Canal de Panamá, proyectos que se enmarcan en un programa de inversiones del paso navegable que supera los US$8.500 millones. En el encuentro con la naviera Maersk se "abordaron temas de mutuo interés vinculados a los proyectos de nueva infraestructura de terminales portuarias presentados por la Autoridad del Canal de Panamá, orientados a aumentar la capacidad, eficiencia y competitividad del sistema portuario panameño", señala la Presidencia.