AES El Salvador ejecuta inversión de US$67 millones en innovación y digitalización

Por revistaeyn.com
Con una inversión total superior a los US$67 millones, AES El Salvador ha ejecutado su Plan de Digitalización Tecnológica, un proyecto clave que busca establecer las bases sobre las cuales se construye el futuro del servicio eléctrico en el país.
Esta iniciativa marca un hito en la modernización de la infraestructura energética, posicionando a la empresa para afrontar los retos del sector y optimizar sus servicios operativos y comerciales.
El Plan de Digitalización Tecnológica 2021-2025 de AES contempla una serie de proyectos tecnológicos y de transformación digital integrados en un ecosistema comercial y operativo unificado, en el que ya se han implementado tecnologías como:
Sistema de Medición Inteligente (con una inversión US$7.2 millones)
Esta tecnología consiste en la instalación de medidores inteligentes, que, a través de una red de una comunicación avanzada, envían en tiempo real los datos de consumo de los usuarios. La implementación de estos medidores se hará de manera progresiva, hasta el momento se han ejecutado US$3 millones de los US$7.2 millones proyectados.
Sistema Avanzado de Gestión y Distribución (inversión US$7.6 millones)
AES El Salvador ha puesto en marcha el nuevo Sistema de Gestión y Distribución (ADMS), una solución tecnológica que, al igual que el proyecto AMI, tiene como objetivo reducir los tiempos de respuesta ante contingencias en el servicio eléctrico. Este sistema integra todos los componentes informáticos de la red de distribución de la empresa, optimizando el suministro de energía y mejorando la atención ante interrupciones del servicio
Ecosistema Digital del Cliente (ACE) (inversión US$51.9 millones)
Por último, se encuentra el proyecto ACE, el más ambicioso del Plan, el cual transforma la experiencia del cliente, integrando un sistema digital que automatiza y optimiza todas las gestiones comerciales.
Recientemente lanzó su nuevo Ecosistema Digital de Autogestión, una solución integral diseñada para simplificar los procesos comerciales y ofrecer una experiencia de usuario más ágil y eficiente. Este ecosistema está conformado por una aplicación móvil y un portal web, plataformas que permiten a los clientes gestionar su servicio eléctrico de manera rápida, segura y accesible desde distintos dispositivos.
“Con nuestro ecosistema digital, ponemos una oficina comercial en la palma de la mano de cada cliente. El objetivo es que cada usuario tenga la libertad de realizar sus gestiones comerciales en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través del dispositivo de su elección”, expresó Abraham Bichara, Presidente Ejecutivo de AES El Salvador.