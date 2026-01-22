Empresas & Management

Estas empresas dominan el sistema eléctrico hondureño y cómo puede cambiar con la licitación de 1.500 MW

Aunque los proyectos hidroeléctricos estatales son los principales aportantes de potencia firme, el desarrollo renovable en Honduras está impulsado por una amplia gama de empresas.

Por revistaeyn.com Honduras ya supera los 1.000 MW de capacidad renovable instalada, de acuerdo con el Informe Definitivo de Potencia Firme 2025 del Centro Nacional de Despacho (CND). Sin embargo, cuando se analiza qué tecnologías pueden responder en los momentos más críticos del sistema, el protagonismo recae principalmente en las centrales hidroeléctricas estatales operadas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Instalaciones emblemáticas como El Cajón, Río Lindo, Cañaveral y Patuca III constituyen el corazón del respaldo energético nacional. A estas se añaden proyectos contratados que también cuentan con reconocimiento como potencia firme. En conjunto, estas centrales consolidan a la ENEE como el actor dominante en el segmento más sensible del sistema: el de la confiabilidad.

El sector privado, por su parte, ha sido clave para diversificar la matriz. Decenas de pequeñas hidroeléctricas, así como proyectos eólicos y solares, han transformado el mapa energético hondureño en la última década. Empresas como CISA, ENERGISA o SEMSA participan en el despacho en horas críticas gracias a la validación técnica del CND, aunque su peso individual es limitado frente a las grandes represas estatales. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE En energía eólica, parques como Cerro de Hula y San Marcos concentran la mayor parte de la capacidad instalada. No obstante, su aporte como potencia firme es reducido, debido a la naturaleza variable del viento. Una situación similar se observa en la generación solar: aunque existen numerosos desarrollos fotovoltaicos con capacidad relevante, la intermitencia y la ausencia de almacenamiento restringen su contribución efectiva al respaldo del sistema. Actualmente, las fuentes renovables generan alrededor del 65 % de la energía diaria de Honduras, con la hidroelectricidad liderando ese aporte. Aun así, la brecha entre capacidad instalada y potencia firme sigue siendo el principal desafío.