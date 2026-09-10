Honduras prepara negociación para un nuevo acuerdo con el FMI por 36 meses

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El proceso estará precedido por la sexta y última revisión del programa suscrito para el período 2023-2026, prevista entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre de este año.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Honduras se prepara para cerrar el actual programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y avanzar hacia la negociación de un nuevo acuerdo de 36 meses, que estaría vigente entre 2027 y 2030 y contemplaría asistencia financiera de carácter precautorio. El proceso estará precedido por la sexta y última revisión del programa suscrito para el período 2023-2026, prevista entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre de este año. De acuerdo con información publicada por EL HERALDO, el Gabinete Económico hondureño espera que el país cumpla satisfactoriamente con esta evaluación, con la que concluiría el acuerdo vigente.

La administración del presidente Nasry Asfura ya dio un paso para preparar la siguiente etapa al enviar en junio pasado la Carta de Intenciones al Directorio del FMI, documento que forma parte del proceso para iniciar las conversaciones de un nuevo programa. La propuesta que maneja el Gobierno contempla un acuerdo de tres años que comenzaría en 2027 y finalizaría en 2030. El monto de los recursos que Honduras solicitaría al organismo internacional todavía no ha sido definido, aunque las fuentes citadas por EL HERALDO señalan que la asistencia tendría un carácter precautorio. El objetivo de mantener el respaldo del FMI también está relacionado con la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica y enviar señales de confianza a los agentes económicos nacionales e internacionales. Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), destacó la importancia de continuar con este tipo de acuerdos, particularmente por el compromiso que representan en materia de disciplina fiscal.