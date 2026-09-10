Honduras prepara negociación para un nuevo acuerdo con el FMI por 36 meses

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Honduras se prepara para cerrar el actual programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y avanzar hacia la negociación de un nuevo acuerdo de 36 meses, que estaría vigente entre 2027 y 2030 y contemplaría asistencia financiera de carácter precautorio.
El proceso estará precedido por la sexta y última revisión del programa suscrito para el período 2023-2026, prevista entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre de este año. De acuerdo con información publicada por EL HERALDO, el Gabinete Económico hondureño espera que el país cumpla satisfactoriamente con esta evaluación, con la que concluiría el acuerdo vigente.
La administración del presidente Nasry Asfura ya dio un paso para preparar la siguiente etapa al enviar en junio pasado la Carta de Intenciones al Directorio del FMI, documento que forma parte del proceso para iniciar las conversaciones de un nuevo programa.
La propuesta que maneja el Gobierno contempla un acuerdo de tres años que comenzaría en 2027 y finalizaría en 2030. El monto de los recursos que Honduras solicitaría al organismo internacional todavía no ha sido definido, aunque las fuentes citadas por EL HERALDO señalan que la asistencia tendría un carácter precautorio.
El objetivo de mantener el respaldo del FMI también está relacionado con la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica y enviar señales de confianza a los agentes económicos nacionales e internacionales. Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), destacó la importancia de continuar con este tipo de acuerdos, particularmente por el compromiso que representan en materia de disciplina fiscal.
El actual programa fue aprobado el 11 de agosto de 2023 y contempló un acompañamiento financiero de aproximadamente US$830 millones. Durante su vigencia, Honduras ha sido sometida a revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos con el organismo multilateral.
Las autoridades hondureñas deberán completar primero la sexta revisión antes de avanzar formalmente hacia el nuevo programa. Según las previsiones oficiales citadas por el medio, las negociaciones con la misión técnica del FMI podrían comenzar hacia finales de 2026 o durante los primeros meses de 2027.
La continuidad del respaldo del organismo adquiere relevancia para Honduras en un contexto en el que el Gobierno busca preservar la estabilidad de las finanzas públicas, fortalecer la confianza de los inversionistas y mantener condiciones favorables para el acceso al financiamiento externo.
De concretarse el nuevo acuerdo, Honduras mantendría durante otros tres años un marco de seguimiento y compromisos con el FMI, al tiempo que tendría disponible una línea de apoyo financiero para enfrentar eventuales presiones económicas o externas.