BYD eleva beneficios por primera vez en cinco trimestres gracias a la exportación

Empresas & Management

Las ventas en el extranjero crecieron un 33,9 % hasta el equivalente a US$26.947 millones y aglutinaron el 52,6 % del total, mientras que las registradas en China se desplomaron un 30,7 %, arrastrando el total de la facturación operativa a una bajada del 7,1 %.

Por Agencia EFE La automotriz china BYD, mayor vendedor mundial de vehículos eléctricos, logró elevar sus beneficios en un 30 % entre abril y junio, lo que supone la primera ocasión en cinco trimestres en que las ganancias no se contraen ante la debilidad del mercado local, que ha tornado prioritarias las exportaciones. Según cálculos efectuados en base a la cuenta de resultados que remitió en la noche del viernes a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la compañía obtuvo en el segundo trimestre un beneficio neto atribuido de unos 8.241 millones de yuanes (US$1.225 millones).

Las ventas en el extranjero crecieron un 33,9 % hasta el equivalente a US$26.947 millones y aglutinaron el 52,6 % del total, mientras que las registradas en China se desplomaron un 30,7 %, arrastrando el total de la facturación operativa a una bajada del 7,1 %. "Pese a la debilidad de las ventas en China, el beneficio trimestral de BYD podría suponer un espaldarazo para el sector automotriz chino. Podrían aumentar sus ventas en el extranjero, aprovechando su fortaleza tecnológica y de producción", explicó Ivan Li, analista de Loyal Wealth Management, en declaraciones citadas por el diario hongkonés South China Morning Post. Ese medio apunta que, únicamente en el segundo trimestre, BYD disparó un 82,5 % sus ventas en el extranjero hasta superar los 471.000 vehículos. En su cuenta de resultados, el fabricante dibujó una coyuntura marcada por "una fase de profundos ajustes y divergencias caracterizada por una demanda apagada a nivel nacional y un sólido crecimiento de las exportaciones", y apuntó que "seguirá potenciando su inercia de crecimiento en el extranjero".