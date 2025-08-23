Canella Maquinaria inaugura instalaciones en Guatemala

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Canella Maquinaria inauguró sus nuevas instalaciones en Guatemala, un espacio diseñado bajo el concepto 3S: Sales, Service y Spare Parts (Ventas, Servicio y Repuestos) que busca ofrecer a clientes del sector agrícola y de construcción una atención integral, ágil y eficiente. El nuevo complejo, con 5.000 metros cuadrados de construcción, amplias áreas de parqueo y espacios cómodos, marca un paso estratégico en la visión de la compañía: estar más cerca de sus clientes y convertirse en un aliado confiable para el crecimiento de sus negocios.

Las instalaciones están dirigidas a agricultores, contratistas, ingenieros y empresarios, quienes encontrarán en un solo lugar equipos, repuestos y servicios especializados. Desde agricultores que buscan optimizar sus tierras con soluciones Massey Ferguson, hasta contratistas e ingenieros que requieren maquinaria confiable de Hyundai y New Holland para proyectos de construcción, Canella Maquinaria se posiciona como un socio estratégico de alto valor. Las nuevas instalaciones de Canella Maquinaria ya están en operación en Calzada Aguilar Batres, 47-51, Zona 12 Monte María (Carril Auxiliar).