CEAPI reconoce la trayectoria del guatemalteco Dionisio Gutiérrez

En palabras de Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, “Dionisio Gutiérrez representa un ejemplo extraordinario de afán de superación y liderazgo precoz, que con la experiencia y el paso de las décadas no ha parado de crecer. Con solo 17 años, la vida le situó al frente de la empresa familiar. Mientras muchos aún se están formando, él ya asumía las máximas responsabilidades de la compañía y sorprendía por su madurez, visión estratégica y capacidad de gestión”.

El mismo Gutiérrez expresó su agradecimiento a CEAPI y lo consideró un estímulo para seguir impulsando proyectos en favor de Iberoamérica.

“Recibir un galardón nunca deja de ser extraño pues toda obra, si es honesta, está siempre inacabada. Agradezco este premio con sorpresa y gratitud. Siempre he creído que todo reconocimiento, si es justo, debe mirarse como espejo que devuelve no lo que fuimos, sino lo que aún podemos ser... Este reconocimiento no es mérito mío, sino generosidad de todos los empresarios iberoamericanos que forman parte de la gran familia de CEAPI”, apuntó el empresario.

El premio, instituido en 2014, es un reconocimiento a la figura de Enrique V. Iglesias, presidente de honor del CEAPI y primer secretario general Iberoamericano (Segib) que destaca el trabajo de las personalidades que contribuyen de forma extraordinaria a la evolución y desarrollo de los países iberoamericanos y a la generación de un espíritu inclusivo que permite compartir unos mismos retos y valores.

Además, es un instrumento que tiende a destacar a quienes más contribuyen a la relación entre los países mediante su actividad económica, inversiones conjuntas y promoción del comercio.

El galardón, que ha sido entregado en varias ocasiones por el rey de España, Felipe VI, ha sido otorgado al mexicano Valentín Díez Morodo; al colombiano Luis Carlos Sarmiento; al hispano-mexicano Plácido Arango; al argentino Alejandro Bulgheroni; al panameño Stanley Motta, a la española Ana Botín, al colombiano Jaime Gilinski; al mexicano, Carlos Slim; y a la familia empresarial del Grupo Luksic, de Chile.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por 320 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.