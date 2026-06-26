Guatemala: Maxi Despensa abre sus puertas en Mixco Mall

Maxi Despensa inauguró recientemente su nueva tienda ubicada en el centro comercial Mixco Mall, en la zona 1 de Mixco, Guatemala. Con esta apertura, suma 51 sucursales de este formato y 284 tiendas de la corporación en ese país.

La nueva tienda tiene una extensión de más de 1,300 metros cuadrados y fue diseñada para que los clientes hagan sus compras de forma rápida, cómoda y segura. Cuenta con un surtido de más de 8,200 productos que incluye tecnología, electrodomésticos y ropa para toda la familia. Asimismo, carnes, frutas, verduras, abarrotes y artículos de cuidado personal y limpieza.

Para facilitar la visita, las instalaciones ofrecen amplios parqueos para vehículos y motocicletas, cambio de remesas, pago de servicios públicos, cajero automático y opciones para comprar en línea con entrega a domicilio o retiro directo en tienda.

La llegada de Maxi Despensa a zona 1 de Mixco también impulsa el bienestar social y económico de la zona con la generación de 30 nuevos empleos directos. Para la operación de esta tienda, la compañía formó un equipo de trabajo diverso, promoviendo el talento local y el compromiso de brindar el mejor servicio a los clientes de la comunidad.