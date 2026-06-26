Guatemala: Maxi Despensa abre sus puertas en Mixco Mall

Por revistaeyn.com
Maxi Despensa inauguró recientemente su nueva tienda ubicada en el centro comercial Mixco Mall, en la zona 1 de Mixco, Guatemala. Con esta apertura, suma 51 sucursales de este formato y 284 tiendas de la corporación en ese país.
La nueva tienda tiene una extensión de más de 1,300 metros cuadrados y fue diseñada para que los clientes hagan sus compras de forma rápida, cómoda y segura. Cuenta con un surtido de más de 8,200 productos que incluye tecnología, electrodomésticos y ropa para toda la familia. Asimismo, carnes, frutas, verduras, abarrotes y artículos de cuidado personal y limpieza.
Para facilitar la visita, las instalaciones ofrecen amplios parqueos para vehículos y motocicletas, cambio de remesas, pago de servicios públicos, cajero automático y opciones para comprar en línea con entrega a domicilio o retiro directo en tienda.
La llegada de Maxi Despensa a zona 1 de Mixco también impulsa el bienestar social y económico de la zona con la generación de 30 nuevos empleos directos. Para la operación de esta tienda, la compañía formó un equipo de trabajo diverso, promoviendo el talento local y el compromiso de brindar el mejor servicio a los clientes de la comunidad.
Por otro lado, la tienda destaca por su tecnología a favor del medio ambiente, siendo la primera Maxi Despensa en Guatemala que cuenta con un novedoso sistema de refrigeración que funciona sin gas ni refrigerantes tradicionales, reduciendo así su impacto ambiental.
Al respecto, Rodrigo Ruata, director de Operaciones de Maxi Despensa, comentó: “En la compañía trabajamos constantemente con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias e impactar de forma positiva en las comunidades donde operamos. Nos llena de orgullo abrir una tienda que no solo cuida el presupuesto de los vecinos con los mejores precios, sino que también lidera en sostenibilidad”.