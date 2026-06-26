AES El Salvador invirtió más de US$60 millones en nueva planta solar

Empresas & Management

La nueva planta fortalece la seguridad energética nacional, diversifica la matriz de generación y consolida el avance del país hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

Por revistaeyn.com Con una inversión que supera los US$60 millones, AES El Salvador y la empresa ECORAY inauguraron la planta solar Santa Ana IV, un proyecto fotovoltaico con una capacidad instalada de 55 megavatios (MWn), convirtiéndola en la más grande que AES tiene en operación dentro del territorio salvadoreño. Santa Ana IV incorpora tecnología fotovoltaica de última generación diseñada para maximizar la producción energética.

La planta cuenta con 124,432 paneles solares bifaciales de 585 vatios, capaces de captar radiación solar tanto en su cara frontal como posterior. Además, utiliza sistemas de seguimiento solar ("trackers"), que permiten que los módulos sigan la trayectoria del sol durante el día para incrementar la eficiencia de generación. La energía generada será inyectada directamente a la red nacional de transmisión, abasteciendo la demanda eléctrica de la zona occidental y contribuyendo a la estabilidad del sistema energético salvadoreño. Uno de los principales aportes del proyecto radica en su contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Según AES El Salvador, Santa Ana IV permitirá evitar la emisión de aproximadamente 119 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año. La transición energética de AES El Salvador inició en 2011 con la puesta en marcha de la planta de biogás de Nejapa, considerada en su momento la primera instalación de Centroamérica capaz de generar electricidad a partir del gas metano capturado en un relleno sanitario.