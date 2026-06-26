AES El Salvador invirtió más de US$60 millones en nueva planta solar

Por revistaeyn.com
Con una inversión que supera los US$60 millones, AES El Salvador y la empresa ECORAY inauguraron la planta solar Santa Ana IV, un proyecto fotovoltaico con una capacidad instalada de 55 megavatios (MWn), convirtiéndola en la más grande que AES tiene en operación dentro del territorio salvadoreño.
Santa Ana IV incorpora tecnología fotovoltaica de última generación diseñada para maximizar la producción energética.
La planta cuenta con 124,432 paneles solares bifaciales de 585 vatios, capaces de captar radiación solar tanto en su cara frontal como posterior. Además, utiliza sistemas de seguimiento solar ("trackers"), que permiten que los módulos sigan la trayectoria del sol durante el día para incrementar la eficiencia de generación.
La energía generada será inyectada directamente a la red nacional de transmisión, abasteciendo la demanda eléctrica de la zona occidental y contribuyendo a la estabilidad del sistema energético salvadoreño.
Uno de los principales aportes del proyecto radica en su contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Según AES El Salvador, Santa Ana IV permitirá evitar la emisión de aproximadamente 119 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año.
La transición energética de AES El Salvador inició en 2011 con la puesta en marcha de la planta de biogás de Nejapa, considerada en su momento la primera instalación de Centroamérica capaz de generar electricidad a partir del gas metano capturado en un relleno sanitario.
Posteriormente, en 2015 la compañía construyó AES Moncagua la primera planta solar del país diseñada bajo la modalidad de generación distribuida e impulsó el proyecto Bósforo, uno de los complejos solares más emblemáticos del país, integrado por 10 plantas fotovoltaicas distribuidas estratégicamente en diferentes departamentos.
Otro hito relevante fue el desarrollo de la planta de AES Meanguera del Golfo, pionera en combinar generación solar con sistemas de almacenamiento mediante baterías, permitiendo suministrar energía renovable a comunidades insulares, dándoles mayores niveles de autonomía energética.
Con este proyecto, AES El Salvador suma más de una década fortaleciendo su posición como uno de los principales lideres de la transición energética del país, con una inversión aproximada a los US$270 millones en plantas de energía solar fotovoltaica.