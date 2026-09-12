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CEO de Chevron: agotamiento de reservas de crudo provocará aumento de precios

Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, algunos países han liberado parte de sus reservas de crudo al mercado, mientras que Estados Unidos también levantó las restricciones sobre el petróleo almacenado en buques que permanecían en alta mar procedente de países sujetos a sanciones.

  • CEO de Chevron: agotamiento de reservas de crudo provocará aumento de precios

    Las reservas de petróleo que limitaron el aumento de los precios del crudo al inicio de la guerra entre Irán e Israel se han agotado, y que el conflicto podría impulsar aún más los precios durante los próximos meses. Foto de cortesía
2026-09-12

Por revistaeyn.com

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo que las reservas de petróleo que limitaron el aumento de los precios del crudo al inicio de la guerra entre Irán e Israel se han agotado, y que el conflicto podría impulsar aún más los precios durante los próximos meses.

Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, algunos países han liberado parte de sus reservas de crudo al mercado, mientras que Estados Unidos también levantó las restricciones sobre el petróleo almacenado en buques que permanecían en alta mar procedente de países sujetos a sanciones.

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Esas reservas de respaldo ya se han "agotado", señaló Wirth durante una conferencia sobre energía en la Universidad de Texas en Austin.

"Es más difícil imaginar un escenario en el que los precios bajen rápidamente", afirmó. "Creo que los riesgos siguen apuntando al alza durante los próximos meses".

El precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó por primera vez los US$6 por galón, debido a que la guerra entre Irán e Israel, combinada con los ataques de Ucrania contra refinerías rusas, redujo la oferta. Los futuros del crudo Brent se encaminan a registrar un aumento semanal de 8 %.

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Wirth agregó que la compañía financiará íntegramente con efectivo generado por sus tres empresas conjuntas existentes en Venezuela la inversión prevista de US$7,000 millones para ampliar sus operaciones en ese país.

La semana pasada, Chevron firmó nuevos términos contractuales con el Gobierno venezolano para expandirse a dos nuevas áreas petroleras y más que duplicar su producción, hasta aproximadamente 600,000 barriles diarios para 2031.

"Operaremos completamente dentro de los recursos que esas empresas conjuntas sean capaces de generar en efectivo, sin aportar fondos desde el exterior", dijo Wirth.

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