CEO de Chevron: agotamiento de reservas de crudo provocará aumento de precios

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Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, algunos países han liberado parte de sus reservas de crudo al mercado, mientras que Estados Unidos también levantó las restricciones sobre el petróleo almacenado en buques que permanecían en alta mar procedente de países sujetos a sanciones.

Por revistaeyn.com El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo que las reservas de petróleo que limitaron el aumento de los precios del crudo al inicio de la guerra entre Irán e Israel se han agotado, y que el conflicto podría impulsar aún más los precios durante los próximos meses. Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, algunos países han liberado parte de sus reservas de crudo al mercado, mientras que Estados Unidos también levantó las restricciones sobre el petróleo almacenado en buques que permanecían en alta mar procedente de países sujetos a sanciones.

Esas reservas de respaldo ya se han "agotado", señaló Wirth durante una conferencia sobre energía en la Universidad de Texas en Austin. "Es más difícil imaginar un escenario en el que los precios bajen rápidamente", afirmó. "Creo que los riesgos siguen apuntando al alza durante los próximos meses". El precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó por primera vez los US$6 por galón, debido a que la guerra entre Irán e Israel, combinada con los ataques de Ucrania contra refinerías rusas, redujo la oferta. Los futuros del crudo Brent se encaminan a registrar un aumento semanal de 8 %.