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CEO de JetBlue descarta la bancarrota este año pese al aumento de los costos

La aerolínea con sede en Nueva York aseguró recientemente un compromiso de financiamiento de deuda por US$500 millones, respaldado por hasta 22 aeronaves, con la opción de obtener US$250 millones adicionales utilizando más aviones como garantía.

Por revistaeyn.com La CEO de JetBlue Airways, Joanna Geraghty, dijo a los empleados que la aerolínea no está considerando declararse en bancarrota este año, según un memorando, incluso cuando el aumento en los precios del combustible para aviones debido a la guerra en Irán amenaza su recuperación financiera. Las aerolíneas en todo el mundo están lidiando con el alza de los costos del combustible para aviones tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que interrumpieron el tráfico a través del Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para los flujos globales de petróleo, provocando el mayor impacto en la industria desde la pandemia de COVID-19.

La aerolínea con sede en Nueva York aseguró recientemente un compromiso de financiamiento de deuda por US$500 millones, respaldado por hasta 22 aeronaves, con la opción de obtener US$250 millones adicionales utilizando más aviones como garantía. La compañía contaba con amplia liquidez y acceso a capital adicional, señaló Geraghty en el memorando interno. Un video del fundador de JetBlue, David Neeleman —quien dirigió la aerolínea hasta 2007— advirtiendo que podría enfrentar la bancarrota este año se volvió viral en redes sociales la semana pasada. Una persona familiarizada con el asunto confirmó la autenticidad del video el lunes. Los precios del combustible para aviones, que normalmente representan alrededor de una cuarta parte de los costos operativos de las aerolíneas, casi se han duplicado desde el inicio de la guerra en Irán, presionando a las compañías atrapadas entre el aumento de los gastos y los boletos vendidos con antelación que no pueden reajustar.