¿iPhones más caros? La escasez mundial de chips de memoria pone a Apple bajo la lupa

La rápida expansión de la infraestructura de inteligencia artificial por parte de tecnológicas como Meta, Google y Microsoft ha absorbido gran parte del suministro de chips de memoria, elevando los precios.

Por revistaeyn.com A medida que la escasez global de chips de memoria golpea al mercado de smartphones, una pregunta clave resuena desde Silicon Valley hasta Shenzhen: ¿Apple subirá los precios o sacrificará margen para ganar nuevos clientes? El fabricante del iPhone anticipó la semana pasada un fuerte crecimiento de las ventas, impulsado por la demanda de sus modelos iPhone 17. El director ejecutivo, Tim Cook, dijo a los inversionistas que espera un aumento pronunciado en los precios de los chips de memoria, pero evitó responder a las preguntas de los analistas sobre si Apple trasladará ese mayor costo a los precios.

"Hay distintas palancas que podemos accionar, y quién sabe qué tan exitosas serán, pero existe una gama de opciones", dijo Cook en la llamada posterior a la presentación de resultados. No abordó si la escasez podría ofrecerle a Apple la oportunidad de aumentar su cuota de mercado en iPhone y Mac manteniendo los precios, aun a costa de rivales que podrían enfrentar mayores restricciones de suministro. Los analistas asumen que, incluso en medio de la escasez, Apple tiene el peso suficiente con proveedores de larga data como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron para asegurar los chips necesarios para fabricar iPhones, a diferencia de fabricantes más pequeños, reporta Reuters. La rápida expansión de la infraestructura de inteligencia artificial por parte de tecnológicas como Meta, Google y Microsoft ha absorbido gran parte del suministro de chips de memoria, elevando los precios, ya que los fabricantes priorizan componentes para centros de datos —de mayor margen— por encima de dispositivos de consumo. Los chips de memoria, o DRAM, son cruciales para los smartphones, pues permiten que aplicaciones exigentes funcionen con fluidez.

LA DECISIÓN DE APPLE MARCARÁ AL SECTOR

La decisión de Apple probablemente tendrá consecuencias de gran alcance. Según algunas estimaciones, la compañía lideró el mercado global de smartphones el año pasado, con un aumento cercano al 10 % en los envíos. Si mantiene los precios mientras los rivales más pequeños los suben —como esperan los analistas—, los iPhone se verían más atractivos. Si Apple incrementa los precios, daría margen para que los competidores hagan lo mismo. “Esta es la mayor pregunta para la industria en este momento”, dijo Nabila Popal, directora senior de investigación en IDC. “Es una espada de doble filo porque, si Apple no sube los precios, ayudará a crecer la cuota de mercado, pero también incomodará a los inversionistas”. La presión por la escasez de chips de memoria que enfrentan los competidores se espera que impulse este año la primera caída anual del mercado global de smartphones desde 2023, según datos de IDC. Qualcomm, el mayor diseñador de chips para smartphones del mundo y proveedor clave de teléfonos Android de gama alta, avivó esos temores con un pronóstico que quedó por debajo de las estimaciones de Wall Street debido a la falta de chips de memoria entre sus clientes fabricantes de teléfonos.