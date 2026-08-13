Servicios, manufactura y tecnología: los principales blancos del ransomware

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Los operadores de ransomware priorizan organizaciones cuya interrupción operativa genera las mayores pérdidas, reforzando la necesidad de abordar la ciberseguridad como un componente estratégico de la continuidad del negocio.

Por revistaeyn.com ESET revela que el ransomware volvió a demostrar durante el primer semestre de 2026 que sigue siendo una de las amenazas más activas y rentables de la actualidad. Entre enero y junio se confirmaron 4.699 ataques, un 16,5 % más que en el mismo período de 2025. El crecimiento refleja la consolidación del modelo de ransomware as a service (RaaS) y la profesionalización de las operaciones criminales, facilitando el ingreso de nuevos afiliados. Una de las principales conclusiones del análisis es que los grupos cibercriminales “Qilin”, “The Gentlemen” y “Akira” siguen al tope de la tabla de actividad, por encima de los demás grupos de ransomware. Entre los tres, fueron responsables del 33,5 % de los ataques del semestre.

Al igual que en 2025, el ransomware Qilin fue el que más ataques confirmados registró durante el semestre, con 722. Uno de sus diferenciales sigue siendo el asesoramiento legal que ofrece a sus afiliados, un servicio poco habitual incluso dentro del ecosistema del ransomware. Detrás, con casi 550 ataques, se ubica The Gentlemen, lo que confirma el ascenso de esta banda cibercriminal. Esto, según ESET, se logró gracias al estudio de las defensas específicas de las víctimas y la posterior adaptación de sus herramientas para superar los controles existentes. En cuanto a las industrias más afectadas, el análisis de ESET revela que se encontraron los sectores de servicios empresariales, manufactura y tecnología. “Los ciberatacantes no atacan industrias al azar, sino organizaciones críticas, cuya interrupción de operaciones tiene un costo elevado: cuanto más cara resulte una hora de inactividad, mayor es la presión para pagar un rescate. La continuidad del negocio se convierte en el principal punto de presión para las víctimas. En manufactura, por ejemplo, detener una línea de producción se traduce en pérdidas millonarias, en empresas de servicios puede afectar directamente a clientes y contratos, y en tecnología impactar a múltiples clientes si se trata de un proveedor de servicios o software”, destaca Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.