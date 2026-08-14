Estudio: Una de cada 7 organizaciones responde a ciberataques en 12 horas

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El informe elaborado por Frost & Sullivan señala que cuatro de cada diez organizaciones enfrentaron 11 o más ataques con consecuencias negativas durante el último año, evidencia del incremento en la recurrencia y sofisticación de estos eventos.

Por revistaeyn.com La capacidad de reaccionar con rapidez ante un incidente digital se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas. A pesar de que las organizaciones destinan cada vez más recursos a fortalecer sus sistemas de protección, únicamente el 14.5% consigue atender un ciberataque en un período de 12 horas o menos, de acuerdo con el estudio Voice of the Enterprise Security Customer 2025/26, elaborado por Frost & Sullivan. El dato refleja una realidad en la que proteger los sistemas ya no es suficiente. Las compañías necesitan desarrollar mecanismos que les permitan identificar, contener y gestionar las amenazas con rapidez para evitar que un incidente termine afectando sus operaciones.

El informe señala que cuatro de cada diez organizaciones enfrentaron 11 o más ataques con consecuencias negativas durante el último año, evidencia del incremento en la recurrencia y sofisticación de estos eventos. Los efectos sobre el negocio también son significativos. La interrupción o indisponibilidad de los sistemas constituye la principal consecuencia de los incidentes, con 36 % de las respuestas. Le siguen las filtraciones de información personal y una mayor presión de los organismos reguladores, con 28 % cada una. Frente a este escenario, las empresas han elevado sus presupuestos. Frost & Sullivan indica que 53 % aumentó durante el último año los recursos destinados a ciberseguridad y que casi la mitad asigna entre 10 % y 20 % de su presupuesto de tecnologías de información a esta área. Sin embargo, el incremento de la inversión no garantiza por sí mismo una mejor capacidad de respuesta. El mercado avanza hacia esquemas híbridos que combinan proveedores especializados, inteligencia de amenazas, inteligencia artificial y herramientas como XDR y MDR para identificar y atender riesgos con mayor velocidad.