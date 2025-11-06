Empresas & Management

Cinco buenas prácticas para implementar la IA en el lugar de trabajo

Las empresas que combinen estrategia, datos y talento estarán mejor posicionadas para convertir la inteligencia artificial en una ventaja competitiva y construir entornos laborales más productivos, humanos y sostenibles.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial (IA) transforma la manera en que las empresas operan, toman decisiones y gestionan el talento. Más que una herramienta tecnológica, la IA se consolida como un habilitador estratégico de productividad, innovación y crecimiento sostenible. Según el IBM Institute for Business Value (IBV), las organizaciones que integran la IA de forma transversal superan a sus pares en desempeño e innovación.

Sin embargo, su adopción requiere más que inversión tecnológica: implica liderazgo, estrategia y una cultura empresarial abierta al cambio. IBM identifica cinco buenas prácticas para implementar la IA en el lugar de trabajo de manera efectiva y responsable: 1. Definir objetivos claros: la estrategia del negocio debe guiar el uso de la IA, priorizando procesos y decisiones con alto potencial de impacto. 2. Evaluar las capacidades actuales: infraestructura, datos y habilidades deben revisarse antes de escalar cualquier proyecto. 3. Desarrollar una estrategia de datos: la gobernanza y calidad de la información son esenciales para garantizar transparencia y confianza.