COA honra a líderes empresariales de Latinoamérica en los BRAVO Business Awards

Empresas & Management

Corporación Multi Inversiones (CMI) recibió el premio al Legado Corporativo, que fue otorgado a Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente de CMI Foods, y Felipe Bosch Gutiérrez, presidente de CMI Capital, en reconocimiento a la expansión de la empresa multigeneracional en 15 países y su compromiso con el desarrollo sostenible y el impacto social en toda América Latina y Estados Unidos.

Por Estrategia & Negocios, medio aliado del Simposio COA 2025 El Consejo de las Américas (COA) celebró-este 16 de octubre de 2025- la 30ª edición de los Premios Empresariales BRAVO, donde honra a líderes y empresas por su impacto en América Latina, sus contribuciones más allá de la región y su papel en la configuración del futuro del hemisferio occidental. "Hoy en día, América Latina se define por empresas y líderes empresariales extraordinarios que han transformado sus industrias y están redefiniendo cómo es el liderazgo global", dijo Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). "Las empresas y los líderes visionarios que estamos honrando no solo están estableciendo nuevos estándares de excelencia dentro del sector privado, sino que también están dando forma a un futuro marcado por la prosperidad y el progreso significativo en todo el continente americano", dijo María Lourdes Terán, vicepresidenta de AS/COA en Miami y presidenta de los BRAVO Business Awards.

CMI ES RECONOCIDA POR SU LABOR EMPRESARIAL Y LEGADO

El Premio BRAVO al Legado Corporativo fue entregado a los líderes de Corporación Multi Inversiones (CMI), Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente de CMI Foods, y Felipe Bosch Gutiérrez, presidente de CMI Capital.

Este reconocimiento llega por la expansión de la empresa multigeneracional en 15 países y su compromiso con el desarrollo sostenible y el impacto social en toda América Latina y Estados Unidos. "Este reconocimiento nos motiva a seguir innovando y generando impacto sostenible en la región. En CMI, guiados por nuestros valores y el compromiso de construir un legado que trascienda generaciones, trabajamos día a día con integridad y responsabilidad para enfrentar los retos del presente y fortalecer nuestro futuro. Este premio nos inspira a continuar en este camino, con la mirada puesta en los próximos 100 años", dijo Gutiérrez Mayorga. "Valoramos enormemente el trabajo del Consejo de las Américas y sus miembros en la promoción del libre comercio y la sostenibilidad. En CMI, compartimos esa visión de futuro y reafirmamos nuestra determinación de seguir contribuyendo al progreso de las comunidades donde operamos", agregó Bosch Gutiérrez. Durante la gala, ​​​​​​​también recibieron reconocimientos: Mercado Libre recibió el Premio BRAVO Company of a Generation, en reconocimiento a 25 años de innovación, crecimiento y emprendimiento que han transformado el comercio y las finanzas en toda la región. El premio fue aceptado por Ariel Szarfsztejn, presidente de comercio y CEO entrante de la compañía. "Este premio habla directamente de la misión principal de Mercado Libre: democratizar el comercio y el acceso financiero en América Latina. A lo largo de nuestros más de 25 años de historia, hemos defendido el espíritu emprendedor y la innovación incesante de las comunidades a las que servimos. De cara al futuro, estamos muy enfocados en impulsar una nueva era de transformación que creará nuevas oportunidades para millones de emprendedores y promoverá significativamente la inclusión financiera en toda la región", dijo Szarfsztejn. Francisco Gomes Neto, presidente y CEO de Embraer, fue honrado con el Premio BRAVO al Líder Transformacional del Año por su liderazgo en guiar a la empresa aeroespacial brasileña a través de un período de profunda transformación, expansión global y liderazgo. "Es un gran honor ser reconocido como el Líder Transformacional del Año 2025 de BRAVO... Somos más fuertes que nunca y estamos listos para volar más alto", dijo. El Premio BRAVO al Líder Dinámico del Año fue otorgado a Luiz R. Vasconcelos, presidente de FedEx América Latina y el Caribe, por impulsar iniciativas estratégicas que han mejorado significativamente la conectividad, impulsado la competitividad y fortalecido el comercio en toda la región. "La asociación es lo que hace avanzar a nuestra región. Todos los días, vemos cómo la colaboración entre empresas, gobiernos y comunidades abre puertas, crea empleos y fortalece la conectividad en América Latina y el Caribe. Cuando trabajamos juntos, el progreso se convierte en algo que todos podemos compartir", dijo Vasconcelos.

¿HACIA DÓNDE VA EL FUTURO DE LATINOAMÉRICA?