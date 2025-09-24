Simposio COA 2025 abordará temas: innovación, IA y crecimiento sostenible para América Latina

Empresas & Management

En este evento, que celebra 30 años, se espera la asistencia de más de 500 líderes de empresas multinacionales, multilatinas, sociedades de capital de riesgo, instituciones académicas y otras instituciones. Estrategia & Negocios se suma como medio asociado al evento, por segundo año.

Por revistaeyn.com El próximo 16 de octubre, el Consejo de las Américas llevará a cabo el Simposio COA 2025 y la 30.ª edición de los Premios de Negocio BRAVO, en Miami, Florida. Bajo el lema “Impulsando el futuro de América Latina: Innovación, competitividad e integración global”, el Simposio abordará los temas más relevantes que están definiendo el presente y el futuro de la región, a través de paneles, conferencias magistrales, charlas y mesas redondas programadas a lo largo de la jornada. Este evento, que celebra tres décadas de impacto, reunirá a altos ejecutivos, empresarios, líderes de opinión y figuras empresariales regionales de todos los sectores para explorar los principales retos y oportunidades innovadoras que están dando forma a América Latina y a la economía mundial, entre ellas la innovación, la inteligencia artificial, el crecimiento sostenible, la integración económica regional y el futuro de las finanzas y la tecnología en América Latina.

“El Simposio siempre ha sido un punto de encuentro para dialogar, compartir ideas y generar innovación a partir de los logros alcanzados en América Latina”, señaló María Lourdes Terán, vicepresidenta de AS/COA Miami y presidenta de los Premios de Negocio BRAVO. Se espera la asistencia de más de 500 líderes de empresas multinacionales, multilatinas, sociedades de capital de riesgo, instituciones académicas, organismos multilaterales, gobiernos y medios de comunicación de toda América, lo que lo convierte en uno de los foros empresariales más influyentes de la región.

“En un momento de tanta incertidumbre geopolítica y económica, la presencia de la región en el escenario mundial es más clave que nunca”, apuntó Terán. Por segunda vez, Estrategia & Negocios se suma como medio regional exclusivo del evento. Siga nuestras redes sociales y esté pendiente de nuestra web para seguir el evento.

LÍDERES ABORDARÁN PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDAD PARA LA REGIÓN

El Simposio reunirá a un grupo destacado de líderes. Entre los temas y ponentes principales se incluyen: ● Oportunidades de América Latina en el contexto geopolítico actual- Participan: ○ Luiz R. Vasconcelos, SVP y Presidente de FedEx Latinoamérica y el Caribe. ○ Blanca Treviño, presidenta y directora ejecutiva de Softtek. ○ Andrés Velasco, Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science y exministro de Hacienda de Chile. ○ Shu Nyatta, Cofundador y Socio Director de Bicycle Capital. ○ Moderado por Andrés Gluski, presidente y director ejecutivo de The AES Corporation. ● Legado y liderazgo – Un siglo de excelencia en América Latina. Panelistas: ○ Roberto Lara, director ejecutivo de Castillo Hermanos. ○ João Schmidt, director ejecutivo de Votorantim. ○ Francisco Ruiz-Tagle, director ejecutivo de CMPC. ○ Percy Moreira, director ejecutivo de Itaú USA y director de Banca Privada Internacional, Itaú. ○ Moderado por Tracy Francis, socia sénior y socia gerente de América Latina en McKinsey & Company.

● Visión, valores y crecimiento – La trayectoria de CMI como multilatina. Conversan: ○ Felipe Bosch, presidente de CMI Capital. ○ Juan José Gutiérrez, presidente de CMI Foods. ○ Moderado por Jorge Becerra, socio Senior Emérito y Asesor Senior en BCG. ● Embraer – Redefiniendo el futuro de la movilidad aérea ○ Francisco Gomes Neto, presidente y director ejecutivo de Embraer. ○ Moderado por Brian Winter, editor jefe de Americas Quarterly. ● Oportunidades para la integración económica regional en Centroamérica ○ María Luisa Hayem, ministra de Economía de El Salvador. ○ Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. ○ Héctor Marroquín, viceministro de Integración y Comercio Exterior de Guatemala. ● Inteligencia artificial – Una oportunidad económica única en una generación ○ Jaime Vallés, vicepresidente de Asia Pacífico y Japón de Amazon Web Services (AWS). ● Dando forma al futuro de las finanzas a través de la innovación ○ Cristina Junqueira, cofundadora y directora de crecimiento de Nubank. ○ Moderado por Luis Alberto Moreno, director gerente de Allen & Co y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

● Explorando nuevas fronteras fintech en América Latina ○ Annali Duarte, directora de América Latina, Soluciones de Pagos Globales en Bank of America. ○ Antonio Silveira, vicepresidente del Sector Privado de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. ○ Juan Ignacio de Lorenzo, vicepresidente sénior y director de Distribución para Líneas de Consumo de CHUBB Latin America. ○ Moderado por Alejandro Anderlic, director de Gobierno y Asuntos Externos para América Latina en Salesforce. ● 25 años impulsando la innovación, la inclusión y el impacto con Mercado Libre ○ Introducción de Julio Figueroa, director de América Latina en Citi. ○ Ariel Szarfsztejn, presidente de Commerce de Mercado Libre. ○ Moderado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de AS/COA. ● De la inteligencia a la infraestructura: Construyendo una economía lista para la IA en América Latina ○ Carlos Barrera, director ejecutivo de Atlas Renewable Energy. ○ Shannon Kellogg, vicepresidente de Políticas Públicas en Amazon. ○ John Medina, vicepresidente sénior, Grupo de Finanzas de Proyectos e Infraestructura Global en Moody's Ratings. ○ Moderado por Antonio Silveira, vicepresidente del Sector Privado de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

RECONOCIMIENTOS BRAVO 2025