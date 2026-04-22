Colombia vs Telefónica: Gobierno busca suspender laudo de millonario pago a la empresa

Por revistaeyn.com

El Gobierno colombiano anunció este miércoles que agotará todos los recursos disponibles ante los tribunales internacionales para defender los intereses del Estado en el litigio que le ordena pagar 379,8 millones de dólares más intereses a la española Telefónica.

Ese monto incluye los intereses anuales del 5 %, calculados desde el 29 de agosto de 2017, fecha en la que una subsidiaria de Telefónica cumplió con un laudo anterior en Colombia.

Este anuncio se hace luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) mantuviera en firme el laudo que condenó al país por el caso relacionado con la reversión de activos de telecomunicaciones.

A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informó que continuará con la defensa del caso y que buscará detener la ejecución del fallo mientras se resuelve la solicitud de anulación presentada por Colombia.