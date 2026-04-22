Colombia vs Telefónica: Gobierno busca suspender laudo de millonario pago a la empresa

Por revistaeyn.com
El Gobierno colombiano anunció este miércoles que agotará todos los recursos disponibles ante los tribunales internacionales para defender los intereses del Estado en el litigio que le ordena pagar 379,8 millones de dólares más intereses a la española Telefónica.
Ese monto incluye los intereses anuales del 5 %, calculados desde el 29 de agosto de 2017, fecha en la que una subsidiaria de Telefónica cumplió con un laudo anterior en Colombia.
Este anuncio se hace luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) mantuviera en firme el laudo que condenó al país por el caso relacionado con la reversión de activos de telecomunicaciones.
A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informó que continuará con la defensa del caso y que buscará detener la ejecución del fallo mientras se resuelve la solicitud de anulación presentada por Colombia.
"La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ratifica que continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación y que agotará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la ejecución del laudo", señaló hoy ese organismo en un comunicado, ante informaciones sobre el cierre del litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La discrepancia se da desde que una filial de Telefónica tuvo que pagar cerca de $1,6 billones de pesos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), tras un arbitraje por contratos de concesión firmados en 1994.
Según recordó la Agencia, “la subsidiaria de Telefónica fue condenada a pagar, aproximadamente, $1,6 billones de pesos. Telefónica cumplió con lo ordenado el 29 de agosto del mismo año”.
Después de ese pago, en 2018, la empresa española acudió al arbitraje internacional alegando violaciones al acuerdo de protección de inversiones firmado entre Colombia y España. Su objetivo era recuperar ese dinero. Finalmente, el tribunal internacional falló a favor de Telefónica.
Con información de EFE / AP