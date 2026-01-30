El banco digital Nubank recibe aprobación condicional para operar en EEUU

Finanzas

La nueva unidad de negocios en EEUU, que funcionará como una subsidiaria integral de Nu Holdings, estará liderada por la cofundadora Cristina Junqueira, quien se trasladó al país para supervisar el desarrollo a largo plazo.

Por Agencia EFE Nubank, con operaciones en Brasil, México y Colombia, anunció que obtuvo la aprobación condicional para constituir un nuevo banco nacional en Estados Unidos. El banco digital, con sede en São Paulo, informó en un comunicado que el Escritorio del Controlador de la Moneda de los Estados Unidos, el principal regulador de los bancos con licencia federal, le otorgó la aprobación condicional para operar como banco nacional bajo el nombre de Nubank, N.A.

Con esta aprobación, el neobanco, fundado en 2013, podrá expandir su presencia operativa y su oferta de productos en el mercado estadounidense, con la posibilidad de ofrecer a futuro cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y la custodia de activos digitales. La nueva unidad de negocios en EEUU, que funcionará como una subsidiaria integral de Nu Holdings, estará liderada por la cofundadora Cristina Junqueira, quien se trasladó al país para supervisar el desarrollo a largo plazo. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Por su parte, Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, asumirá el cargo de presidente del Consejo de Administración. Este paso permite a la empresa "construir la próxima generación bancaria" en EEUU, manteniendo el enfoque en sus mercados principales de Brasil, México y Colombia, destacó el cofundador y CEO de Nubank, el colombiano David Vélez, según declaraciones citadas en el comunicado.