Telefónica vende su filial mexicana a Melisa Acquisition por US$450 millones

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Telefónica Hispanoamérica, filial 100 % propiedad de la compañía española, ha alcanzado un acuerdo para la venta a Melisa Acquisition de la totalidad de las acciones que ostenta en Pegaso PCS y Celular de Telefonía.

Por Agencia EFE Telefónica ha vendido el 100 % de su filial en México a Melisa Acquisition, un consorcio liderado por OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management, por US$450 millones, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En un comunicado, Telefónica explica que Telefónica Hispanoamérica, filial 100 % propiedad de la compañía española, ha alcanzado un acuerdo para la venta a Melisa Acquisition de la totalidad de las acciones que ostenta en Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que constituyen Telefónica México, "representativas, directa e indirectamente, del 100 % del capital de ambas sociedades".

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación está alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica. El importe de la transacción (firm value) para Telefónica México es de US$450 millones (aproximadamente 389 millones de euros al tipo de cambio actual), y el precio correspondiente tendrá los ajustes habituales en este tipo de transacciones. Telefónica ha explicado que el acuerdo está sujeto a la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias, según el comunicado.