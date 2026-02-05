Empresas & Management

Avianca reanudará los vuelos diarios de Colombia a la capital de Venezuela

Por Agencia EFE La aerolínea colombiana Avianca reanudará el próximo 12 de febrero, con una frecuencia diaria, los vuelos a Venezuela suspendidos en noviembre pasado, anunció la compañía. "La decisión responde a una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades competentes", señaló Avianca en un comunicado.

Avianca indicó que la conexión aérea será entre las dos capitales, con salidas de Bogotá a las 7:40 de la mañana hora local y regreso de Caracas a las 12:10 hora local. "Con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región, de la mano del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional", agregó el comunicado. Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a "extremar la precaución" al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.