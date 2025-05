Cómo el modelo híbrido y la tecnología redefinen la productividad

Por revistaeyn.com

El concepto tradicional del lugar de trabajo está atravesando una transformación profunda. Lo que antes era un espacio físico fijo, limitado por paredes, escritorios y horarios rígidos, hoy se redefine como un entorno dinámico, descentralizado y centrado en la experiencia del colaborador.

Impulsado por el modelo híbrido y potenciado por tecnologías inteligentes, este cambio está llevando a las organizaciones a replantearse sus modelos operativos, sus relaciones con el talento y la forma en que gestionan sus espacios. Según el informe State of the Global Workplace de Gallup, el 85 % de los empleados a nivel mundial no están comprometidos con su trabajo, lo que evidencia una necesidad urgente de entornos laborales más flexibles, conectados y enfocados en el bienestar de las personas.