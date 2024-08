Cómo los líderes de hoy influencian y generan cambios positivos

El empresario social alemán Florian Hoffmann, inversor y fundador de The DO, reconoce que los estilos de liderazgo han cambiado.

A medida que las generaciones más jóvenes ocupan puestos de liderazgo, se hace evidente que los Millennials y la Generación Z no responden a los modelos tradicionales de "cállate y obedece".

"Me apasiona la construcción de movimientos", explica. "La mayoría de la gente quiere contribuir. Los líderes tienen que construir un movimiento en el que todos sientan que contribuyen. Esto es muy eficaz en un momento en que hay tanta apatía".

1. Construye un movimiento basado en la contribución No cabe duda de que la fuerza laboral ha experimentado muchos cambios en los últimos años. Esto se debe principalmente a los cambios en el lugar de trabajo y en la cultura como respuesta a la pandemia de COVID-19 y a las condiciones macroeconómicas subsiguientes. Hoffmann defiende que los líderes construyan "centros de energía" para aplacar cualquier resistencia al cambio dentro de una organización.

"Se trata de autenticidad", dijo al podcast Meet The Leader durante la Reunión Anual 2024 del Foro en Davos (Suiza). "Se trata de inspiración. Y todo eso requiere comunicación interna".

"Se acabó la cultura de la obediencia: no podemos presionar y exigir a la gente que se comporte de una determinada manera", afirma.

2. Lidera como un influencer Hoffman defiende un enfoque más genuino y directo del liderazgo y añade que los líderes empresariales pueden inspirarse en el estilo más accesible y sincero de los influencers.

"La comunicación interna siempre ha sido esa contrapartida fija al mundo extravagante del marketing, pero creo que es realmente importante y que no hay mucha diferencia entre la narrativa interna y externa".

Para mantener el interés y el compromiso del equipo, la comunicación debe ser coherente y fomentar un diálogo abierto, transmitiendo y difundiendo los éxitos y desafíos con honestidad.

"Hay que mostrar lo que funciona y lo que no funciona. Y entonces puedes decir: 'Esto es lo que tenemos que averiguar cómo hacer; esta es la oportunidad en la que me encantaría que participaras y me encantaría escuchar cómo lo resolverías'".

3. Implanta una meritocracia de ideas Las estructuras organizativas tradicionales están cambiando. Los puestos de trabajo son cada vez más dinámicos e integrados, en parte debido al creciente uso de la inteligencia artificial para tareas básicas. Hoffmann recomienda a los directivos que reflejen este cambio y opten por una gestión mixta de ideas y aportaciones.

"Nos estamos volviendo más ágiles, y creo que se trata de reunirnos en torno a los problemas y aportar know-how", afirma. "Hay que crear un entorno en que la gente se sienta segura para hablar. Es una meritocracia de ideas. La mejor idea gana, donde también está la apertura".

Para cultivar un entorno de colaboración, Hoffmann afirma que el lenguaje es clave. Recomienda utilizar grupos de palabras y vocabulario con el que la gente se identifique. "Tenemos que hacernos una idea clara de los intereses comunes, de la pasión común, y así crear un sentido común de lo que queremos alcanzar juntos".