¿Cómo tomarse la vida (laboral) con filosofía?

1. La curiosidad: básicamente significa que nunca dejes de creer en la capacidad de cuestionarse si lo que siempre se ha realizado de la misma manera funciona. El legado, el pasado, tiene que ser importante, sin embargo, no debe determinar ninguna decisión.

"He descubierto ocho rasgos de la actitud filosófica que nos permitirán no sólo destacarnos en esta vorágine laboral, sino sobre todo alcanzar un fin que es ciertamente difícil alcanzar hoy por hoy: el de la “buena vida laboral ”, detalla en un artículo de observatoriohr.com

2. La amistad: parece extraño en el mundo de la empresa, y sin embargo es tan necesario para conseguir los objetivos empresariales. La unión de lo personal y profesional que tanto reivindican las nuevas generaciones implica cercanía, empatía, competencias alejadas de un aburrido management empresarial.

3. La capacidad de estacionarse para pensar: debería ser obligatorio para todos los jefes, y esto no significa pararse sin más, pues la velocidad de los tiempos presentes no nos lo permite. Sin este rasgo, tan filosófico, me atrevería a decir, sin el cual es fácil la toma de decisiones ni entender los tiempos presentes. La capacidad de cuestionarse con criterio y pensamiento crítico serán diferenciales.

4. La creatividad: eso que desde pequeños se empeñaron en no desarrollar y que, sin embargo, en nuestros tiempos presentes y con la tecnología es tan fundamental. Unir dos temas que no tienen que ver aparentemente. Este será uno de los rasgos que nos diferencie, de momento, frente a la inteligencia artificial que de momento es replicativa.

5. La ejemplaridad: desde pequeños lo que aprendemos y lo que no se muestra no se adquiere solo por el conocimiento sino sobre todo por los hábitos de lo que consideramos bueno o malo, y ahí se presenta el horizonte de la ética.

6. La humildad: quizás es un rasgo poco habitual en las empresas, y solo significa escuchar, cercanía, o simplemente estar siempre dispuestos a crecer en la vulnerabilidad que nos hace tan humanos.