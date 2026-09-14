Construcción privada en Honduras crece 13,6% en el segundo trimestre

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Entre abril y junio, el área edificada alcanzó 509.800 metros cuadrados, un crecimiento de 13,6% frente al primer trimestre, equivalente a 61.200 metros cuadrados adicionales, según los datos del Banco Central de Honduras.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La construcción privada en Honduras mostró señales de recuperación durante el segundo trimestre de 2026, impulsada principalmente por el mayor dinamismo de los proyectos comerciales, de servicios e industriales, según los datos del Banco Central de Honduras (BCH). Entre abril y junio, el área edificada alcanzó 509.800 metros cuadrados, un crecimiento de 13,6 % frente al primer trimestre, equivalente a 61.200 metros cuadrados adicionales. El resultado estuvo respaldado por el avance de los principales destinos de construcción: residencial, comercial, servicios e industrial.

Los proyectos destinados a servicios registraron el mayor incremento trimestral, con un 44,6%, seguidos por los comerciales, que aumentaron 24,2 %, los industriales con 12,6% y los residenciales con 7,5%. El BCH señaló que buena parte de esta actividad se concentró en San Pedro Sula, Distrito Central, Choluteca, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán y Villanueva, ciudades donde se desarrollaron proyectos de diferentes características. A pesar de esta mejora, el acumulado del primer semestre todavía refleja una reducción frente al año anterior. A junio de 2026, el área construida sumó 958.400 metros cuadrados, 9,8% menos que los 1.062.300 metros cuadrados registrados en el mismo período de 2025. Sin embargo, la caída es menor a la observada un año atrás. Entre enero y junio de 2025, el área construida había disminuido 13% respecto al mismo período de 2024, por lo que la contracción de 2026 es 3,2 puntos porcentuales menor, lo que, de acuerdo con el BCH, evidencia una tendencia de recuperación de la actividad constructora.