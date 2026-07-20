Exportaciones de bienes de Honduras crecieron 12 % impulsadas por café y banano

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Las exportaciones de bienes de Honduras mantuvieron una trayectoria positiva durante los primeros cinco meses de 2026, al alcanzar un valor de US$5,803.2 millones, impulsadas por el dinamismo de las mercancías generales, cuyo crecimiento compensó parcialmente la caída registrada por la maquila, de acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de Honduras (BCH).
El desempeño de las ventas externas estuvo marcado por un incremento interanual de 12 % en las exportaciones de mercancías generales, equivalente a US$405.9 millones adicionales.
"De los US$405.9 millones (12 %) de variación interanual de las exportaciones de mercancías generales, US$551.8 millones se deben al mayor volumen exportado; de los cuales, US$354.4 millones son por café. Asimismo, destaca el incremento en los volúmenes de banano, productos de hierro, productos reciclados y aceite de palma, entre otros", destacó el Banco Central de Honduras.
No obstante, la autoridad monetaria señaló que el efecto positivo del mayor volumen exportado fue parcialmente contrarrestado por la disminución de los precios internacionales de algunos productos, particularmente el café, lo que redujo el valor de las exportaciones en US$145.9 millones.
El café continuó siendo el principal producto de exportación del país al generar ingresos por US$1,674.9 millones entre enero y mayo, un aumento interanual de 8 %. El crecimiento respondió a una recuperación de la producción cafetalera, que permitió elevar en 24.6 % el volumen exportado. Sin embargo, el precio promedio internacional cayó 13.3 %, acumulando cinco meses consecutivos de descensos.
Estados Unidos se consolidó como el principal destino del café hondureño al concentrar el 34.2 % del volumen exportado, seguido por Alemania y Bélgica.
El banano también mostró un sólido desempeño al sumar exportaciones por US$207.5 millones, un crecimiento de 31.6 % frente al mismo período de 2025. El BCH atribuyó este comportamiento a la expansión de las áreas cultivadas, mayores inversiones en infraestructura productiva y un incremento tanto en el volumen como en el precio internacional del fruto.
Otro de los sectores con mayor dinamismo fue el reciclaje y recolección de desperdicios, cuyas exportaciones aumentaron 65.2 %, hasta totalizar US$200.7 milloness, impulsadas por una mayor demanda internacional de materiales reciclables y mejores precios.
Asimismo, sobresalieron los envíos de oro, que crecieron 51.6 % favorecidos por el alza de las cotizaciones internacionales, mientras que las exportaciones de camarón aumentaron 9.2 % y las de aceite de palma avanzaron 2.5 %, aunque este último producto enfrentó menores precios internacionales.
"Las exportaciones de bienes para transformación totalizaron US$2,007.9 millones, lo que representó una contracción interanual de 8.2 %. Este resultado estuvo influenciado principalmente por la disminución de US$151.2 millones en las exportaciones de productos textiles", indicó el BCH.
En cuanto a los mercados de destino, Norteamérica se mantuvo como el principal socio comercial de Honduras. Estados Unidos absorbió el 45.9 % de las exportaciones totales, impulsadas por los envíos de café, banano y materiales reciclados, mientras que Centroamérica representó el 20.4 % de las ventas externas, aunque registró una ligera reducción debido a menores exportaciones de prendas de vestir hacia El Salvador.