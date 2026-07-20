Exportaciones de bienes de Honduras crecieron 12 % impulsadas por café y banano

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El desempeño de las ventas externas durante los primeros cinco meses de 2026 estuvo marcado por un incremento interanual de 12 % en las exportaciones de mercancías generales, equivalente a US$405.9 millones adicionales, reportó el BCH.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de Honduras mantuvieron una trayectoria positiva durante los primeros cinco meses de 2026, al alcanzar un valor de US$5,803.2 millones, impulsadas por el dinamismo de las mercancías generales, cuyo crecimiento compensó parcialmente la caída registrada por la maquila, de acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de Honduras (BCH). El desempeño de las ventas externas estuvo marcado por un incremento interanual de 12 % en las exportaciones de mercancías generales, equivalente a US$405.9 millones adicionales.

"De los US$405.9 millones (12 %) de variación interanual de las exportaciones de mercancías generales, US$551.8 millones se deben al mayor volumen exportado; de los cuales, US$354.4 millones son por café. Asimismo, destaca el incremento en los volúmenes de banano, productos de hierro, productos reciclados y aceite de palma, entre otros", destacó el Banco Central de Honduras. No obstante, la autoridad monetaria señaló que el efecto positivo del mayor volumen exportado fue parcialmente contrarrestado por la disminución de los precios internacionales de algunos productos, particularmente el café, lo que redujo el valor de las exportaciones en US$145.9 millones. El café continuó siendo el principal producto de exportación del país al generar ingresos por US$1,674.9 millones entre enero y mayo, un aumento interanual de 8 %. El crecimiento respondió a una recuperación de la producción cafetalera, que permitió elevar en 24.6 % el volumen exportado. Sin embargo, el precio promedio internacional cayó 13.3 %, acumulando cinco meses consecutivos de descensos. Estados Unidos se consolidó como el principal destino del café hondureño al concentrar el 34.2 % del volumen exportado, seguido por Alemania y Bélgica.