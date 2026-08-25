Convocados por E&N, altos líderes empresariales dialogaron sobre desafíos del presente

Empresas & Management

Presidentes, CEOs y altos ejecutivos de compañías de alcance regional participaron en Guatemala en un diálogo de alto nivel sobre inversión, resiliencia, institucionalidad y los desafíos que están transformando la toma de decisiones. El encuentro confirmó la capacidad de E&N para convocar, escuchar y conectar al liderazgo centroamericano.

Por: Revistaeyn.com La Segunda Cumbre Regional Confianza 2026 comenzó en Ciudad de Guatemala alrededor de una mesa. Antes de las conferencias, los datos y los reconocimientos, Estrategia & Negocios convocó a más de una veintena de presidentes, CEOs, altos ejecutivos y especialistas para sostener una conversación franca sobre el momento que atraviesan las empresas centroamericanas. La iniciativa reunió a líderes de sectores tan diversos como construcción, agroindustria azucarera, café, calzado, alimentos, bebidas, energía, retail, telecomunicaciones y finanzas. Durante el almuerzo, compartieron perspectivas sobre los cambios que están transformando sus decisiones, los obstáculos para invertir y expandirse, y las condiciones que necesita Centroamérica para convertir sus oportunidades en desarrollo. No fue una reunión diseñada para presentar conclusiones previamente elaboradas. El propósito fue escuchar. En una región donde las conversaciones empresariales suelen quedar fragmentadas por países, sectores o coyunturas, el almuerzo creó un perímetro diferente: una mesa regional entre pares, con la confianza necesaria para hablar con profundidad sobre preocupaciones que no siempre llegan a los informes ni encuentran espacio en el debate público.

E&N como punto de encuentro

El almuerzo fue impulsado por Jorge Canahuati Larach, presidente y director general de Grupo OPSA y presidente de Estrategia & Negocios, quien abrió el encuentro con una reflexión sobre cómo se construye confianza diariamente desde las plataformas de comunicación del grupo editorial. Canahuati lidera un conglomerado empresarial con presencia en medios de comunicación y otras actividades productivas. Grupo OPSA publica La Prensa y El Heraldo, dos de los principales diarios de Honduras, y gestiona medios y plataformas como Deportivo Diez, GO TV y Revista Estrategia & Negocios. Su trayectoria también ha estado vinculada con la defensa de la libertad de expresión. Entre 2020 y 2022 presidió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Durante su intervención, planteó que el papel de los medios ya no consiste únicamente en transmitir información. En un contexto de sobreabundancia informativa, disrupción tecnológica e incertidumbre económica, su responsabilidad también incluye conectar hechos, identificar tendencias y proporcionar el conocimiento que necesitan quienes toman decisiones. La confianza de las audiencias, desde esa perspectiva, se construye mediante rigor, consistencia, credibilidad y una comprensión profunda de las realidades donde operan los medios. La Gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, Lizza Bobadilla, presentó posteriormente la visión con la cual la publicación ha fortalecido su alcance regional y su apuesta por un periodismo de calidad, apoyado en equipos con experiencia y presencia en los seis países centroamericanos. E&N es la única revista empresarial con una huella periodística verdaderamente regional. Esa condición le permite no solo documentar la actividad económica de cada mercado, sino también detectar los puntos de conexión entre países, sectores y líderes que enfrentan desafíos similares.

Escuchar antes de definir la agenda

La conversación comenzó con una declaración de propósito: “No hemos venido a presentarles una agenda cerrada ni a contarles solamente lo que hacemos. Queremos escucharlos”. El punto de partida fue una lectura compartida por E&N: Centroamérica atraviesa un momento decisivo. Sus problemas estructurales continúan limitando el desarrollo, pero coinciden con oportunidades económicas, tecnológicas y empresariales que la región quizá no había tenido durante décadas. Dentro de esa tensión, los participantes fueron invitados a definir el momento actual del empresariado centroamericano y a identificar qué cambió más profundamente en su manera de tomar decisiones durante los últimos dos años. La conversación avanzó sobre las señales que comienzan a observarse dentro de las industrias, pero que todavía no están siendo comprendidas por la discusión pública regional. También puso sobre la mesa los obstáculos que condicionan el crecimiento y la expansión: institucionalidad, regulación, infraestructura, talento, seguridad, financiamiento e integración regional. El objetivo no fue producir respuestas uniformes. Una mesa integrada por industrias y mercados diferentes permite, precisamente, contrastar experiencias y descubrir dónde los problemas son particulares y dónde comienzan a formar parte de una agenda común.

Confianza, responsabilidad e instituciones

Uno de los ejes del intercambio fue identificar dónde está perdiéndose confianza en Centroamérica y en qué ámbitos, por el contrario, se está construyendo. La conversación buscó llevar ese concepto al terreno de las decisiones: cuándo la confianza se convierte en inversión, reputación, productividad, relaciones duraderas o capacidad para atravesar una crisis. Pero la mirada no se limitó a pedir mejores condiciones a los gobiernos. Los líderes también fueron convocados a reflexionar sobre qué responsabilidad corresponde asumir a las empresas en el fortalecimiento de las instituciones y en la construcción de sociedades capaces de sostener el crecimiento. Ese planteamiento coincide con uno de los principales mensajes de la Cumbre Confianza 2026: la empresa privada es hoy una de las instituciones que concentra mayor credibilidad en Centroamérica. Esa posición amplía su capacidad de incidencia, pero también eleva las expectativas sobre la conducta de sus líderes, la transparencia de sus decisiones y su contribución al desarrollo.

Una causa común centroamericana

La conversación adquirió una dimensión regional al plantear cuál es el desafío que ningún país ni empresa pueden resolver por sí solos. La pregunta remite directamente a la visión centroamericanista de E&N. La región comparte mercados, cadenas de valor, talento, infraestructura y riesgos, pero todavía carece de suficientes espacios donde sus líderes puedan construir posiciones y prioridades comunes. Integración económica, seguridad jurídica, infraestructura, educación, transformación tecnológica, energía y movilidad del talento forman parte de una agenda que supera las fronteras nacionales. Crear espacios para debatirla es también una manera de construir confianza regional. El encuentro permitió además preguntar a los participantes qué debería investigar, documentar o poner en conversación E&N para ayudarlos a comprender mejor el entorno y tomar decisiones con mayor perspectiva. La consulta no buscó evaluar productos editoriales. Planteó una relación entre pares: cómo puede una marca periodística acompañar al empresariado con información, investigación, conexiones y conversaciones que aporten inteligencia a sus decisiones.

Una mesa representativa del tejido empresarial

El nivel y la diversidad de los asistentes reflejaron la capacidad de convocatoria regional de Estrategia & Negocios. Participaron Juan Monge Calderón, director y expresidente de Castillo Hermanos; Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB); Eduardo Kafati, presidente de Espresso Americano; Javier Castillo, CEO de ADOC; Jaime Quan, CEO de Pantaleón; Manuel Dávila, vicepresidente ejecutivo de Banco Atlántida; y Abraham Bichara, CEO de AES El Salvador. También formaron parte del diálogo Alberto Kafati, de Espresso Americano; Andrés Castillo, presidente de San Martín; Javier Mejía, presidente país de Dos Pinos; María Andrea Salvado, gerente de Comunicación Corporativa de Progreso; José Vicente Serrano, director regional de Ventas del Mercado Corporativo de Claro; y Javier Olivero, CEO de McDonald’s Mesoamérica. La conversación contó además con Ítalo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE; Luis Maturén, CEO de DATOS Group; Juan Pablo Morataya, director ejecutivo de CentraRSE; Luis Castellán, director general de DDI Latam; Melanie Reiners, directora de Relacionamiento y Reputación Corporativa de Bantrab; y Mey Hung Murillo, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart para Guatemala y Honduras y subdirectora de Crecimiento Estratégico para Centroamérica.

Construir la conversación regional