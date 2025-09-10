Costa Rica: Lanzan herramienta digital que reducirá procesos y costos en obras un 10 %

Empresas & Management

La primera Biblioteca BIM permitirá reducciones de errores de documentación en un 61 % y tiempos de coordinación de 55 %.

Por revistaeyn.com La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) lanzará la primera Biblioteca BIM (Building Information Modeling) del país, un espacio en línea donde se guardarán y clasificarán objetos y componentes constructivos modelados estandarizados y listos para ser descargados e incorporados en los proyectos de arquitectos, ingenieros y constructores. Con esta Biblioteca, que será inaugurada el jueves 11 de setiembre en el auditorio de la Cámara en Tibás, la CCC busca acelerar la adopción de metodologías modernas que ya son tendencia global, permitiendo que Costa Rica avance en eficiencia, sostenibilidad y competitividad en la gestión de proyectos.

“El BIM no es solo tecnología: es colaboración, transparencia y precisión. Con esta biblioteca, el país se coloca a la altura de los estándares internacionales y se abren nuevas oportunidades para el desarrollo del sector”, señaló Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC. Según el estudio Dodge Data & Analytics (2020), el uso de BIM ha demostrado reducir procesos complejos, mejorar la productividad y generar un retorno positivo de la inversión en el 82 % de las empresas que lo implementan.