Industriales de Guatemala buscan ruta para el desarrollo sostenible

Por revistaeyn.com
En el marco del próximo XX Congreso Industrial de Guatemala, que busca fomentar el desarrollo del país, enfatizando aspectos energéticos, infraestructura, competitividad y talento humano, se abordará el tema cómo llegar una industrialización sostenible.
El lema oficial del Congreso es “Hacia una industrialización sostenible: clave para el desarrollo de Guatemala” y con ello, los industriales buscan reunir a representantes del sector productivo, instituciones nacionales e internacionales, tomadores de decisión y referentes globales.
Stephanie Melville, vicepresidenta de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y presidenta del Comité Organizador, aseguró que el Congreso está diseñado para generar valor tangible a través de conexiones, alianzas y nuevas oportunidades de negocio.
La agenda contempla más de 75 conferencias, paneles y casos de éxito, distribuidos en nueve módulos temáticos: industrialización inteligente, energía, infraestructura estratégica, competitividad, empresas familiares, marketing industrial, ética empresarial, industrias sostenibles y talento humano.
Durante esta vigésima edición del Congreso, los industriales esperan "impulsar el posicionamiento de la industria guatemalteca como motor clave del desarrollo nacional, promoviendo la adopción de prácticas sostenibles, tecnológicas e innovadoras que contribuyan al crecimiento económico, la atracción de inversión, la competitividad global y la transformación social del país".
La cita será el próximo 26 de septiembre. El evento lo organiza la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).