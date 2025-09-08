Industriales de Guatemala buscan ruta para el desarrollo sostenible

Por revistaeyn.com

En el marco del próximo XX Congreso Industrial de Guatemala, que busca fomentar el desarrollo del país, enfatizando aspectos energéticos, infraestructura, competitividad y talento humano, se abordará el tema cómo llegar una industrialización sostenible.

El lema oficial del Congreso es “Hacia una industrialización sostenible: clave para el desarrollo de Guatemala” y con ello, los industriales buscan reunir a representantes del sector productivo, instituciones nacionales e internacionales, tomadores de decisión y referentes globales.