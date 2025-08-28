Empresas & Management

Vivienda horizontal fue el 96 % de la intención de construcción en Costa Rica en primer semestre

Las familias costarricenses siguen apostando por viviendas individuales, muchas de ellas en zonas periféricas que ofrecen más espacio y calidad de vida, señala la Cámara Costarricense de la Construcción.

Por revistaeyn.com Entre enero y junio de 2025 se tramitaron cerca de 4 millones de metros cuadrados de construcción en Costa Rica, lo que representa un leve aumento del 0,5 % frente a 2024, según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), elaborados a partir de información del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La vivienda sigue siendo el principal motor de la construcción en el país. Durante los primeros seis meses del año, la vivienda unifamiliar horizontal representó el 96 % de la intención de construcción a nivel nacional, mientras que los condominios apenas tuvieron participación.

“Este dato confirma una tendencia muy clara en el país: las familias costarricenses siguen apostando por viviendas individuales, muchas de ellas en zonas periféricas que ofrecen más espacio y calidad de vida. La demanda de condominios ha perdido fuerza, lo que plantea un nuevo mapa de necesidades y oportunidades para el sector”, explicó Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC. En términos de distribución territorial, Alajuela y San José concentran casi la mitad de los metros cuadrados tramitados en el primer semestre de 2025. La diferencia está en el tipo de proyectos que predominan: en San José, la mayoría corresponde a vivienda unifamiliar, reforzando la tendencia nacional, en Alajuela, los proyectos industriales —especialmente bodegas— son los que lideran la actividad. “Lo que vemos en Alajuela refleja el crecimiento del sector logístico y de almacenamiento, que responde al aumento del comercio internacional y a las necesidades de distribución de empresas nacionales e internacionales. Esto demuestra cómo la construcción no solo impacta la vida de las familias, sino que también es un pilar para la competitividad del país”, añadió Murillo.