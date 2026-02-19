Costa Rica tendrá conexión área directa con Polonia desde octubre

Empresas & Management

Polonia es un mercado de interés para el turismo tico. Según un estudio de la Organización Turística de Polonia, el 51 % de los adultos polacos planean al menos un viaje de ocio y tiempo libre en la temporada de invierno.

Por revistaeyn.com A Costa Rica llegará el primer vuelo chárter desde Polonia a partir de octubre. Así lo confirmó Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, y el Instituto Costarricense de Turismo. "Hemos trabajado arduamente en la atracción de rutas y en el posicionamiento del destino en mercados estratégicos que antes no contaban con conexiones directas a Costa Rica, y hoy vemos resultados muy positivos. Recibimos con alegría a cada visitante.”, detalló César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto. A lo largo de la temporada de invierno (en Polonia) la agencia Rainbow Tours realizará once operaciones tipo chárter a bordo de un Boeing 787-8 de LOT Polish Airlines, con capacidad para 251 asientos.

"Agradecemos a Rainbow Tours por confiar en Costa Rica como destino. Estamos seguros de que los viajeros disfrutarán de nuestra gastronomía, biodiversidad y la auténtica esencia de la Pura Vida, un estilo de vida que distingue a nuestro país en el mundo", afirmó William Rodríguez, ministro de Turismo de Costa Rica. Para Maciej Szczechura, director ejecutivo de Rainbow Tours, Costa Rica ha sido durante años un destino soñado para los viajeros polacos. "Nos enorgullece ser el primer operador turístico de Polonia en acercar este extraordinario país a nuestros clientes. Aquí hay un mundo por descubrir; en un momento en que los viajeros son cada vez más conscientes de dónde y cómo exploran el mundo, sabemos que conectarán profundamente con la vibrante cultura costarricense, el emblemático espíritu de Pura Vida y la impresionante belleza natural del país." apuntó. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en 2025, un total de 8.837 polacos visitaron Costa Rica. Este año, 524 pasajeros ingresaron al país vía Guanacaste Aeropuerto.

VUELOS POLONIA-COSTA RICA

Según el itinerario de la aerolínea, sus servicios tendrán una frecuencia semanal desde dos ciudades de Polonia.