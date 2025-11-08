Empresas & Management

Crece amenaza a aerolíneas por recortes de vuelos ante cercanía del Día de Acción de Gracias

Los vientos en contra incrementales podrían ser más problemáticos para las aerolíneas que ya enfrentan presión operativa o financiera, como JetBlue y Spirit Airlines, Inc.

Por revistaeyn.com La decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos de restringir la capacidad en ciertos aeropuertos representa un revés para las aerolíneas que contaban con las recientes mejoras en las reservas para impulsar resultados más saludables en el cuarto trimestre después de una suave temporada de viajes de verano. La FAA ordenó a las aerolíneas que redujeran las operaciones programadas en un 10 % en 40 aeropuertos de alto volumen debido a las tensiones de personal de los controladores por el cierre del gobierno en curso, introduciendo recortes del 4 % el 7 de noviembre al 10 % para el 14 de noviembre para mantener la seguridad entre las 6 a.m. y las 10 p.m. hora local.

Los funcionarios dijeron que la medida podría afectar aproximadamente a 3,500-4,000 vuelos diarios y podría ajustarse si es necesario. Esta decisión se produce después de que el prolongado cierre del gobierno haya dejado a muchos consumidores de tráfico aéreo contlos rodillos trabajan sin paga, lo que lleva a un aumento de las bajas por enfermedad y la escasez de personal. Si bien Fitch Ratings no espera que una interrupción operativa temporal afecte inmediatamente las calificaciones, el costo financiero aumentará a medida que la industria se acerque al período crítico de vacaciones de Acción de Gracias. Las aerolíneas tienen flexibilidad para gestionar el impacto inicial en las próximas semanas, que es un período de viaje estacionalmente lento. Las aerolíneas pueden priorizar la cancelación de vuelos marginales y reubicar a los pasajeros en los servicios restantes donde los factores de carga permanecen por debajo de los niveles máximos.

IMPACTO EN ASIENTOS

El aviso proporcionado por el gobierno para implementar los cambios genera interrupciones operativas iniciales para las aerolíneas, pero el impacto en la capacidad total de asientos será menor que el recorte de capacidad del 10 % anunciado por la FAA, dado el énfasis en la reducción de vuelos regionales, que generalmente operan aviones más pequeños. Los desafíos de las aerolíneas empeorarán a medida que se acerque el período de vacaciones de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias representa la semana de viajes más concurrida del año, con el tráfico el sábado y el domingo del fin de semana festivo aproximadamente un 20 % por encima de los niveles típicos de fin de semana. Los altos factores de ocupación durante la temporada navideña dejan poco espacio para que las aerolíneas reacomoden a los pasajeros desplazados, lo que amplifica la pérdida de ingresos y los costos de servicio al cliente.