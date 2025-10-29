Air France realiza un vuelo demostrativo sostenible en Costa Rica

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) fue el escenario de un vuelo demostrativo sostenible de Air France, en el marco del Aviation Challenge de SkyTeam, una iniciativa global que busca acelerar la transición hacia una aviación más sostenible mediante la colaboración, la innovación y la medición de resultados tangibles. El vuelo de ida y vuelta, que cubrió la ruta París, Francia – San José, Costa Rica, tuvo como propósito mostrar soluciones y prácticas de sostenibilidad aplicadas a una operación aérea real, generando datos medibles sobre reducción de emisiones, eficiencia energética y gestión responsable de residuos durante su operación en Costa Rica.

“Para Air France–KLM es un honor realizar este vuelo demostrativo en Costa Rica, un país que comparte nuestra visión de sostenibilidad y compromiso con el futuro del planeta. Este proyecto, desarrollado en el marco del Aviation Challenge, refleja nuestro esfuerzo por transformar la aviación a través de la innovación y la colaboración. Desde Costa Rica y Centroamérica queremos inspirar al resto de la industria a seguir avanzando hacia una aviación más sostenible y responsable” expresó Maristella Rodríguez, Gerente Comercial de Air France–KLM para Costa Rica y Centroamérica. El Aviation Challenge, promovido por la alianza SkyTeam, fomenta la cooperación entre aerolíneas para reducir la huella ambiental de la aviación. A través de estos vuelos demostrativos, se validan nuevas soluciones y tecnologías sostenibles, se educa a los pasajeros sobre viajes responsables y se comparten conocimientos con otros actores del sector. Durante la operación, Air France implementó prácticas sostenibles antes, durante y después del vuelo, que incluyeron la utilización de estrategias de eficiencia operativa, la reducción de materiales de un solo uso y acciones de sensibilización para los pasajeros en los aeropuertos de salida y llegada. Como parte de estas medidas, se recolectaron 13,3 kilogramos de residuos reciclables y toda la atención del servicio en tierra se realizó utilizando equipo completamente eléctrico.