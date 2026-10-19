Moody’s asigna calificación de riesgo a programas de Letras y Notas del Tesoro de Panamá

Por revistaeyn.com
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá informa que Moody’s Ratings asignó la calificación (P)P-3 al programa de Letras del Tesoro y (P)Baa3 al programa de Notas del Tesoro. Ambas calificaciones se ubican en grado de inversión y se derivan de la calificación soberana de largo plazo de la República, Baa3.
Hasta ahora, los programas del mercado local no contaban con una calificación propia, aunque Panamá sí la tiene. Esta asignación es un importante avance necesario ante la creciente participación de inversionistas internacionales en Letras y Notas del Tesoro, que ha aumentado 35 % entre agosto de 2024 y septiembre de 2026, aumentando sus tenencias de US$974 millones a US$1,312 millones.
Resalta que al 30 de septiembre de 2026 los custodios internacionales mantenían entre 39.5 % y 51.2 % del saldo de las series colocadas en agosto y septiembre de 2026.
La base internacional también se ha diversificado. Además de los inversionistas que participan a través del enlace con Euroclear, los depósitos centrales de valores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua mantienen US$32.0 millones en Letras y Notas del Tesoro al 30 de septiembre de 2026, frente a US$0.3 millones en agosto de 2024.
Muchos inversionistas institucionales internacionales, como fondos de inversión, administradoras de activos y aseguradoras, solo pueden adquirir instrumentos que cuenten con calificación de riesgo, por lo cual la falta de calificación en los programas locales limitaba su participación.
Con la calificación de Moody’s, las Letras y Notas del Tesoro pueden ser consideradas por un universo más amplio de inversionistas. Una base inversora más diversa favorece una demanda más competitiva en las subastas, una curva de rendimientos local más profunda y un menor costo de financiamiento para el Estado panameño.
La reducción de abril de 2026 refleja principalmente el vencimiento de la Nota 2026, que se pagó a sus tenedores, y no ventas de inversionistas internacionales.
La participación varía entre subastas, pero las dos colocaciones más recientes registran los niveles más altos del último año.
"La creciente presencia de inversionistas internacionales en nuestro mercado local es una señal de confianza en Panamá. Contar con Letras y Notas del Tesoro calificadas nos permite abrir el mercado a más inversionistas, fortalecer la demanda en cada subasta y seguir reduciendo el costo de financiamiento del Estado", afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.