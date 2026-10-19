Finanzas

Moody’s asigna calificación de riesgo a programas de Letras y Notas del Tesoro de Panamá

Con la calificación de Moody’s, las Letras y Notas del Tesoro de Panamá pueden ser consideradas por un universo más amplio de inversionistas.

Por revistaeyn.com El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá informa que Moody’s Ratings asignó la calificación (P)P-3 al programa de Letras del Tesoro y (P)Baa3 al programa de Notas del Tesoro. Ambas calificaciones se ubican en grado de inversión y se derivan de la calificación soberana de largo plazo de la República, Baa3.

Hasta ahora, los programas del mercado local no contaban con una calificación propia, aunque Panamá sí la tiene. Esta asignación es un importante avance necesario ante la creciente participación de inversionistas internacionales en Letras y Notas del Tesoro, que ha aumentado 35 % entre agosto de 2024 y septiembre de 2026, aumentando sus tenencias de US$974 millones a US$1,312 millones. Resalta que al 30 de septiembre de 2026 los custodios internacionales mantenían entre 39.5 % y 51.2 % del saldo de las series colocadas en agosto y septiembre de 2026. La base internacional también se ha diversificado. Además de los inversionistas que participan a través del enlace con Euroclear, los depósitos centrales de valores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua mantienen US$32.0 millones en Letras y Notas del Tesoro al 30 de septiembre de 2026, frente a US$0.3 millones en agosto de 2024.