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Como parte de sus planes de expansión, se prevé que la sede de Costa Rica incorpore nuevas tecnologías verticalmente integradas mientras se consolida como un centro de manufactura estratégico.

Por revistaeyn.com Cretex Medical, socio de manufactura para empresas de dispositivos médicos a nivel global, inauguró su planta de producción en Costa Rica tras concretar una inversión superior a los US$20 millones. Ubicada en Zona Franca La Lima, en Cartago, la compañía emplea actualmente cerca de 50 personas y prevé duplicar su planilla local para alcanzar los 100 colaboradores hacia finales de 2027.

La planta inició su fase operativa en enero de 2026 y constituye una plataforma estratégica para impulsar el crecimiento de las operaciones globales de la firma. En el futuro, Cretex Medical planea expandir sus instalaciones y superar los 300 colaboradores para el año 2030, reafirmando su compromiso a largo plazo con el país. Actualmente, Cretex Medical en Costa Rica se enfoca en el ensamble de valor agregado, que se realiza a través de capacidades clave de manufactura verticalmente integrada, tales como mecanizado, moldeo, procesamiento láser, preparación de kits, empaque estéril y tecnologías de ensamble de catéteres. "Costa Rica representa un hito fundamental en la estrategia de crecimiento a largo plazo de Cretex Medical y fortalece nuestra capacidad para brindar apoyo a nuestros clientes en cualquier parte del mundo donde operen", afirmó Nick Morrison, director de Operaciones (COO) de Cretex Companies. "