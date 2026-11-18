Por revistaeyn.com
Cretex Medical, socio de manufactura para empresas de dispositivos médicos a nivel global, inauguró su planta de producción en Costa Rica tras concretar una inversión superior a los US$20 millones.
Ubicada en Zona Franca La Lima, en Cartago, la compañía emplea actualmente cerca de 50 personas y prevé duplicar su planilla local para alcanzar los 100 colaboradores hacia finales de 2027.
La planta inició su fase operativa en enero de 2026 y constituye una plataforma estratégica para impulsar el crecimiento de las operaciones globales de la firma. En el futuro, Cretex Medical planea expandir sus instalaciones y superar los 300 colaboradores para el año 2030, reafirmando su compromiso a largo plazo con el país.
Actualmente, Cretex Medical en Costa Rica se enfoca en el ensamble de valor agregado, que se realiza a través de capacidades clave de manufactura verticalmente integrada, tales como mecanizado, moldeo, procesamiento láser, preparación de kits, empaque estéril y tecnologías de ensamble de catéteres.
"Costa Rica representa un hito fundamental en la estrategia de crecimiento a largo plazo de Cretex Medical y fortalece nuestra capacidad para brindar apoyo a nuestros clientes en cualquier parte del mundo donde operen", afirmó Nick Morrison, director de Operaciones (COO) de Cretex Companies. "
Las instalaciones, con una superficie de más de 6.000 m², cuentan con áreas dedicadas a la manufactura, cuartos limpios de clase 7 y clase 8, oficinas y zonas de bienestar para los colaboradores. Además, la planta tiene capacidad para ampliar su extensión hasta alcanzar los 12.500 m² en el futuro.
Como parte de este proceso, en setiembre de 2025, la operación en Costa Rica obtuvo la certificación ISO 13485, norma internacional de gestión de calidad para la fabricación de dispositivos médicos. Poco después, Cretex Medical completó la adquisición de Atemisa Precision, un galardonado fabricante local, afirmando aún más su capacidad de soporte en herramientas y dispositivos clave para procesos de manufactura en Costa Rica.
La decisión de establecerse en Costa Rica responde a factores estratégicos clave, entre ellos, la alta calificación del talento humano, una industria de dispositivos médicos consolidada, una infraestructura empresarial robusta y una cultura compartida que prioriza a las personas y se centra en el cliente.
A nivel global, Cretex Medical fabrica más de un millón de componentes para dispositivos médicos al día y brinda soporte a fabricantes de equipo original (OEM) líderes del sector médico en mercados que incluyen terapias de intervención, ortopedia, cirugía mínimamente invasiva, robótica y dispositivos implantables activos.
Como parte de sus planes de expansión, se prevé que la sede de Costa Rica incorpore nuevas tecnologías verticalmente integradas mientras se consolida como un centro de manufactura estratégico para clientes globales, respaldado por el ecosistema de negocios, la infraestructura especializada y el acceso a talento técnico y calificado de Zona Franca La Lima.