Cuatro claves para usar las redes sociales en la búsqueda de empleo

Por revistaeyn.com
Puede que LinkedIn sea la primera red social en la que piensa la mayoría de la gente cuando se trata de buscar trabajo. Sin embargo, la creación de marca personal a través de las redes sociales puede tener lugar en cualquier plataforma, desde Instagram hasta Twitter.
ManpowerGroup presenta algunos consejos para los solicitantes de empleo que desean maximizar la exposición positiva mediante el uso estratégico de los canales de las redes sociales.
Realizar una auditoría de las redes sociales
En primer lugar, analizar su comportamiento y presencia en las redes sociales y tomar nota de todos los lugares en los que aparece. ¿Sus perfiles en las redes sociales son públicos o privados? ¿Deja de actualizar su blog hace años? ¿Publica contenidos que muestren sus talentos o intereses? Son preguntas que debe tener en mente cuando empiece a investigar su presencia en línea.
Piense en lo que sus perfiles en las redes sociales dicen a alguien que no le conoce y si está satisfecho con la imagen que ofrece, dice ManpowerGroup.
Optimizar sus perfiles
Ahora es momento de actuar. Puede que quiera hacer privados ciertos perfiles, crear cuentas secundarias o empezar a compartir intencionadamente contenidos que coincidan con el empleo que busca. Estos son algunos consejos para poner en orden su perfil en las redes sociales para la búsqueda de empleo.
Acercarse a terceros, cuando sea importante
¿Cuál es la regla para los mensajes en las redes sociales relacionados con la búsqueda de empleo? No es diferente a como se realiza en cualquier otro canal. Un mensaje personal a alguien que pueda ayudar a establecer una conexión o una presentación puede ser bienvenido, siempre que sea relevante y no parezca spam.
Investigue antes de enviar un mensaje directo para demostrar que está interesado en hablar con esa persona en concreto, en lugar de hacer spam en su red.
Crecer profesionalmente a través de las redes sociales
Tanto si la búsqueda de empleo es activa como pasiva, siempre se pueden aprovechar las redes sociales para crecer, aprender y establecer contactos continuos.
Por ejemplo, YouTube es un tesoro de vídeos tutoriales que te pueden enseñar técnicas de codificación, consejos para establecer contactos o innumerables habilidades profesionales importantes. En lugar de perder el tiempo en las redes sociales, utilízalas en tu beneficio profesional.
"Las redes sociales son sólo una herramienta en la búsqueda de empleo, así que no te limites a publicar o tuitear con el único objetivo de la creación de redes, la mejora de tu currículum y el desarrollo de tu carrera. Combinar la promoción profesional tradicional con las redes sociales puede acelerar tu trayectoria laboral", apunta ManpowerGroup.