Cuatro claves para usar las redes sociales en la búsqueda de empleo

Puede que LinkedIn sea la primera red social en la que piensa la mayoría de la gente cuando se trata de buscar trabajo. Sin embargo, la creación de marca personal a través de las redes sociales puede tener lugar en cualquier plataforma, desde Instagram hasta Twitter.

ManpowerGroup presenta algunos consejos para los solicitantes de empleo que desean maximizar la exposición positiva mediante el uso estratégico de los canales de las redes sociales.

Realizar una auditoría de las redes sociales

En primer lugar, analizar su comportamiento y presencia en las redes sociales y tomar nota de todos los lugares en los que aparece. ¿Sus perfiles en las redes sociales son públicos o privados? ¿Deja de actualizar su blog hace años? ¿Publica contenidos que muestren sus talentos o intereses? Son preguntas que debe tener en mente cuando empiece a investigar su presencia en línea.

Piense en lo que sus perfiles en las redes sociales dicen a alguien que no le conoce y si está satisfecho con la imagen que ofrece, dice ManpowerGroup.

Optimizar sus perfiles

Ahora es momento de actuar. Puede que quiera hacer privados ciertos perfiles, crear cuentas secundarias o empezar a compartir intencionadamente contenidos que coincidan con el empleo que busca. Estos son algunos consejos para poner en orden su perfil en las redes sociales para la búsqueda de empleo.

Acercarse a terceros, cuando sea importante

¿Cuál es la regla para los mensajes en las redes sociales relacionados con la búsqueda de empleo? No es diferente a como se realiza en cualquier otro canal. Un mensaje personal a alguien que pueda ayudar a establecer una conexión o una presentación puede ser bienvenido, siempre que sea relevante y no parezca spam.