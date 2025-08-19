Finanzas

Fraudes generados por IA provocan pérdidas de más de US$1.000 millones en México

De acuerdo con la más reciente encuesta de riesgos de Deloitte para Latinoamérica, el 71 % de las instituciones financieras de América Latina identifican el fraude de identidad como su principal amenaza digital.

Por Agencia EFE El fraude cibernético generado por inteligencia artificial (IA) “provocó pérdidas superiores a 20.000 millones de pesos (unos US$1.067 millones)” en México durante 2024, estimó el fundador y director ejecutivo de Incode, Ricardo Amper. Dicha cifra adquiere relevancia a la par que Incode, líder global en tecnologías de identidad basadas en inteligencia artificial (IA), anunció la adquisición de AuthenticID, plataforma líder en verificación de identidad a nivel mundial, según apunta un comunicado de la compañía.

Además de impulsar la innovación en México y Latinoamérica, el documento explica que la operación se enfocará en “asegurar la confianza digital” en un entorno donde el “fraude generado por IA provoca pérdidas millonarias” y la adopción de agentes de IA avanza a gran velocidad. También, Amper destacó que Incode y AuthenticID procesó “más de 4.000 millones de verificaciones de identidad el último año, ofreciendo a empresas de todo el mundo la certeza de que cada interacción digital sea segura y confiable”. Incluso precisó que, en la era del fraude sintético y la suplantación impulsada por IA, la verificación de identidad se ha convertido en la base de la confianza digital. “Junto con AuthenticID, estamos reforzando la primera línea de defensa contra estas amenazas, para que cada empresa pueda confiar en cada interacción", agregó.

POTENCIA DE MERCADO

Asimismo, mencionó que la unión de estas empresas también busca dar origen a una potencia integrada de IA, en un mercado que podría alcanzar los US$116.000 millones para 2027. Con este objetivo en mente, el director ejecutivo de Incode resaltó la importancia de sus innovaciones aplicadas, que incluyen redes neuronales avanzadas y modelos de lenguaje visual entrenados para detectar y prevenir el fraude de identidad en tiempo real. De acuerdo con la más reciente encuesta de riesgos de Deloitte para Latinoamérica, el 71 % de las instituciones financieras de América Latina identifican el fraude de identidad como su principal amenaza digital. En la actualidad, uno de los peligros más avanzados, impulsado por IA, incluye paquetes de herramientas GenAI que generan ‘deepfakes’, rostros y voces sintéticas en tiempo real, lo que ha provocado un aumento del 300 % en el fraude de apertura de cuentas, según información proporcionada por Incode.