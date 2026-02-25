Empresas & Management

Adaptabilidad es la principal ventaja de las empresas, dice estudio de ManpowerGroup

Aquellas empresas que inviertan en el desarrollo de habilidades integren la tecnología de forma estratégica y prioricen a las personas estarán mejor preparadas para liderar el futuro del trabajo, apunta informe.

Por revistaeyn.com El diferencial competitivo de las organizaciones no estará únicamente en la adopción tecnológica, sino en su capacidad para integrar talento humano, automatización y nuevos modelos de trabajo de forma estratégica, ética y centrada en las personas, destaca el informe “La Ventaja Humana: Tendencias Laborales Globales 2026”, elaborado por ManpowerGroup. El estudio advierte que las empresas enfrentan un rediseño profundo de los roles laborales, en el que personas, tecnología, talento freelance y agentes de inteligencia artificial colaborarán de manera integrada, dando origen a estructuras organizacionales más ágiles y dinámicas.

"En ManpowerGroup hemos identificado que la adaptabilidad se ha convertido en la principal ventaja competitiva de las organizaciones. Aquellas empresas que inviertan en el desarrollo de habilidades integren la tecnología de forma estratégica y prioricen a las personas estarán mejor preparadas para liderar el futuro del trabajo", indicó Scarleth Tercero Loría, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica. Alfabetización en IA: indispensable para la empleabilidad. Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el reaprendizaje acelerado y el desarrollo continuo de habilidades se consolidan como una condición indispensable para la empleabilidad. La alfabetización en inteligencia artificial deja de ser una competencia exclusiva del sector tecnológico para convertirse en una capacidad transversal, necesaria en múltiples roles e industrias. Este cambio responde a la creciente integración de herramientas digitales en las operaciones diarias, lo que obliga a las organizaciones a replantear sus estructuras tradicionales y a gestionar el talento con mayor flexibilidad y visión estratégica. En este contexto, las empresas que promuevan el reskilling (aprender nuevas habilidades) y el upskilling (actualización y capacitación continua) de sus colaboradores no solo fortalecerán su competitividad, sino que también mejorarán su capacidad de adaptación frente a un entorno en constante evolución.