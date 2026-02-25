Adaptabilidad es la principal ventaja de las empresas, dice estudio de ManpowerGroup

Por revistaeyn.com
El diferencial competitivo de las organizaciones no estará únicamente en la adopción tecnológica, sino en su capacidad para integrar talento humano, automatización y nuevos modelos de trabajo de forma estratégica, ética y centrada en las personas, destaca el informe “La Ventaja Humana: Tendencias Laborales Globales 2026”, elaborado por ManpowerGroup.
El estudio advierte que las empresas enfrentan un rediseño profundo de los roles laborales, en el que personas, tecnología, talento freelance y agentes de inteligencia artificial colaborarán de manera integrada, dando origen a estructuras organizacionales más ágiles y dinámicas.
“En ManpowerGroup hemos identificado que la adaptabilidad se ha convertido en la principal ventaja competitiva de las organizaciones. Aquellas empresas que inviertan en el desarrollo de habilidades integren la tecnología de forma estratégica y prioricen a las personas estarán mejor preparadas para liderar el futuro del trabajo”, indicó Scarleth Tercero Loría, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica.
Alfabetización en IA: indispensable para la empleabilidad. Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el reaprendizaje acelerado y el desarrollo continuo de habilidades se consolidan como una condición indispensable para la empleabilidad. La alfabetización en inteligencia artificial deja de ser una competencia exclusiva del sector tecnológico para convertirse en una capacidad transversal, necesaria en múltiples roles e industrias.
Este cambio responde a la creciente integración de herramientas digitales en las operaciones diarias, lo que obliga a las organizaciones a replantear sus estructuras tradicionales y a gestionar el talento con mayor flexibilidad y visión estratégica.
En este contexto, las empresas que promuevan el reskilling (aprender nuevas habilidades) y el upskilling (actualización y capacitación continua) de sus colaboradores no solo fortalecerán su competitividad, sino que también mejorarán su capacidad de adaptación frente a un entorno en constante evolución.
Auge de equipos súper híbridos redefine la estructura organizacional. El informe también introduce el concepto de equipos “súper híbridos”, donde la colaboración entre talento humano, inteligencia artificial y modelos de trabajo flexibles será la nueva norma.
Este enfoque permitirá optimizar procesos, mejorar la eficiencia y generar mayor valor estratégico, al tiempo que transforma el rol de los colaboradores hacia funciones más analíticas, creativas y orientadas a la toma de decisiones.
Este rediseño no implica una sustitución del talento humano, sino una evolución hacia modelos donde las capacidades humanas, como el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad y la capacidad de adaptación, se convierten en elementos clave para complementar el uso de la tecnología.
Ventaja competitiva: integración entre tecnología y talento humano. El estudio concluye que el éxito de las organizaciones dependerá de su capacidad para equilibrar innovación tecnológica con una estrategia centrada en las personas.
Aquellas empresas que logren integrar estos elementos de manera efectiva estarán mejor posicionadas para impulsar su crecimiento sostenible y afrontar los desafíos del futuro del trabajo.
“Hoy más que nunca, las organizaciones deben entender que la tecnología por sí sola no genera valor. El verdadero impacto se produce cuando las empresas logran combinar la innovación con el desarrollo del talento humano. La ventaja humana seguirá siendo el factor determinante en la competitividad empresarial”, agregó Tercero.