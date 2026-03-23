Empresas & Management

Oportunidad para empleados: Empresas hacen más con menos en la era de la IA

Los trabajadores intentan fortalecer sus habilidades para evolucionar junto con sus compañías, no solo para conservar sus empleos, sino también para avanzar en sus carreras.

Por revistaeyn.com La era de la inteligencia artificial está transformando profundamente la fuerza laboral. A medida que las empresas enfrentan un mercado laboral ajustado, buscan mejorar la productividad mediante la tecnología. Al mismo tiempo, los trabajadores intentan fortalecer sus habilidades para evolucionar junto con sus compañías, no solo para conservar sus empleos, sino también para avanzar en sus carreras.

“Se les está pidiendo a los empleadores y a los líderes que hagan más con menos, y eso significa que necesitas que cada persona dentro de tu organización sea la mejor versión posible de sí misma, porque necesitas que la producción y la productividad aumenten”, dijo Bijal Shah, directora ejecutiva de la empresa de beneficios educativos Guild, que ofrece una plataforma para que los empleados obtengan títulos y certificaciones y así avanzar profesionalmente. Shah señaló que las disrupciones como la inteligencia artificial, que transforman a las empresas y la economía, requieren que la fuerza laboral sea más resiliente. Esto es necesario tanto para los trabajadores como para las empresas si quieren seguir siendo competitivos. Además, afirmó que esta forma de movilidad laboral —es decir, la capacidad de los trabajadores para adaptarse y evolucionar para ocupar empleos demandados— es un indicador clave de qué empresas y empleados lograrán adaptarse a estas disrupciones o quedarán rezagados. “Los directores ejecutivos y sus equipos de liderazgo están dedicando mucho tiempo a pensar: ‘¿Cómo voy a hacer más con menos?’”, dijo Shah. “Por lo tanto, aspectos como asegurarse de que tu mejor talento permanezca en la empresa, aquellos que poseen experiencia y conocimiento especializado, son realmente importantes”. Para lograrlo, añadió Shah, es fundamental enfocarse en construir trayectorias profesionales dentro de las organizaciones: son esos trabajadores quienes no solo pueden convertirse en talento clave, sino que también tienen más probabilidades de permanecer en sus empresas.