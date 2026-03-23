Oportunidad para empleados: Empresas hacen más con menos en la era de la IA

Por revistaeyn.com
La era de la inteligencia artificial está transformando profundamente la fuerza laboral. A medida que las empresas enfrentan un mercado laboral ajustado, buscan mejorar la productividad mediante la tecnología.
Al mismo tiempo, los trabajadores intentan fortalecer sus habilidades para evolucionar junto con sus compañías, no solo para conservar sus empleos, sino también para avanzar en sus carreras.
“Se les está pidiendo a los empleadores y a los líderes que hagan más con menos, y eso significa que necesitas que cada persona dentro de tu organización sea la mejor versión posible de sí misma, porque necesitas que la producción y la productividad aumenten”, dijo Bijal Shah, directora ejecutiva de la empresa de beneficios educativos Guild, que ofrece una plataforma para que los empleados obtengan títulos y certificaciones y así avanzar profesionalmente.
Shah señaló que las disrupciones como la inteligencia artificial, que transforman a las empresas y la economía, requieren que la fuerza laboral sea más resiliente. Esto es necesario tanto para los trabajadores como para las empresas si quieren seguir siendo competitivos.
Además, afirmó que esta forma de movilidad laboral —es decir, la capacidad de los trabajadores para adaptarse y evolucionar para ocupar empleos demandados— es un indicador clave de qué empresas y empleados lograrán adaptarse a estas disrupciones o quedarán rezagados.
“Los directores ejecutivos y sus equipos de liderazgo están dedicando mucho tiempo a pensar: ‘¿Cómo voy a hacer más con menos?’”, dijo Shah. “Por lo tanto, aspectos como asegurarse de que tu mejor talento permanezca en la empresa, aquellos que poseen experiencia y conocimiento especializado, son realmente importantes”.
Para lograrlo, añadió Shah, es fundamental enfocarse en construir trayectorias profesionales dentro de las organizaciones: son esos trabajadores quienes no solo pueden convertirse en talento clave, sino que también tienen más probabilidades de permanecer en sus empresas.
Paul Marchand, director de recursos humanos de Charter Communications, la empresa de telecomunicaciones que emplea a más de 90,000 personas, afirmó que existe un “círculo virtuoso” cuando se implementan este tipo de programas de desarrollo de talento.
“Cuanto más tiempo alguien está con nosotros, trabaja duro y crece y se desarrolla, más comprometido estará con la experiencia del cliente, asegurando su satisfacción y atención, lo que a su vez contribuye a la retención de clientes”, dijo Marchand. “En última instancia, ese es nuestro objetivo de negocio”.
En 2023, Charter lanzó un beneficio educativo sin costo de matrícula para sus empleados en conjunto con Guild, ofreciendo un programa estructurado de progresión profesional. Marchand indicó que, hasta la fecha, alrededor del 13 % de la fuerza laboral de la empresa se ha inscrito o ha completado cursos, siendo la gran mayoría trabajadores de primera línea en roles de atención al cliente.
Según datos de la empresa, los empleados que han aprovechado el programa han sido promovidos a una tasa 20 % mayor que otros trabajadores. Además, tienen un 19 % más de probabilidades de permanecer en la compañía.
“Estamos viendo el deseo de una trayectoria profesional y de oportunidades de ascenso, en lugar de pensar: ‘esto es solo un trabajo’”, señaló. “Ahora sienten que forman parte de un equipo, que están comprometidos, que tienen poder de decisión y que existe un camino para ellos, lo que abre todas estas conversaciones”.
Shah afirmó que, en este entorno laboral donde las empresas buscan trabajadores altamente productivos, es fundamental garantizar que estos programas estén disponibles y que los empleados conozcan estas oportunidades.
Con información de CNBC