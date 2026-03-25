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Descubra qué es el 'síndrome del líder sándwich' y cómo tensiona a los mandos medios

Los mandos medios tienen un rol esencial: traducen la visión estratégica en trabajo concreto, sostienen la cultura dentro de los equipos y son el principal punto de contacto entre la planificación corporativa y la experiencia diaria de los colaboradores, señala ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com El liderazgo de mandos medios atraviesa uno de sus momentos más desafiantes dentro de las organizaciones modernas. Un reciente análisis de ManpowerGroup advierte sobre el creciente impacto del llamado “síndrome del líder sándwich”, una condición que refleja la presión constante que enfrentan quienes ocupan posiciones intermedias en la estructura corporativa. “Se llama así a los mandos medios, aquellos que ponen en movimiento a toda la maquinaria de la organización”, señala el informe, destacando el papel clave de estos líderes como engranaje entre la estrategia y la ejecución.

Sin embargo, ese rol fundamental se ha convertido en un punto de alta tensión. “Describe la presión que sienten los mandos medios al estar ‘atrapados’ entre las expectativas de la alta dirección y las demandas de sus equipos”, indica la fuente. Este fenómeno, aunque silencioso, tiene efectos profundos en el funcionamiento interno de las empresas. “Ese lugar intermedio, que debería ser un puente entre la estrategia y la ejecución, se volvió una zona de alta tensión, estrés y desgaste”, advierte ManpowerGroup. La situación se agrava porque, en muchos casos, los líderes intermedios deben cumplir objetivos sin haber participado en su definición, lo que incrementa la presión y limita su margen de acción. Datos recientes respaldan esta preocupación. Un estudio de KPMG citado en el análisis revela que “un tercio de estos talentos padece un alto nivel de desconexión”, mientras que el 62 % reporta niveles de agotamiento y estrés difíciles de sostener. La digitalización y la adopción de inteligencia artificial han reducido equipos, intensificando la carga sobre quienes coordinan el trabajo diario. En el centro del problema se encuentra una contradicción estructural. “Los mandos medios tienen responsabilidades sustanciales, pero poco control sobre las decisiones que impactan a sus equipos”, subraya el informe. Esta falta de autonomía, sumada a la presión psicológica y la carga emocional, suele pasar desapercibida en las métricas tradicionales de desempeño, lo que contribuye al desgaste progresivo.