Cuatro palabras para destacar después de una entrevista de trabajo

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Construir relaciones y mantenerse presente en la mente de los reclutadores puede marcar una gran diferencia para conseguir el empleo, especialmente cuando existe una competencia intensa, señala experta.

Por revistaeyn.com Enviar un buen correo de agradecimiento y dar seguimiento posteriormente es “un gran diferenciador entre las personas que consiguen el empleo y las que no”, afirma Beth Hendler-Grunt, fundadora de la firma de orientación profesional Next Great Step, que ha asesorado a más de 1,000 estudiantes universitarios y recién graduados para conseguir prácticas profesionales y sus primeros empleos. Esta diligencia posterior a la entrevista es especialmente importante en el difícil mercado laboral actual para quienes buscan puestos de nivel inicial, según Hendler-Grunt.

Según un informe de marzo de la empresa de evaluaciones laborales Criteria, el 53 % de los candidatos afirmó que durante el último año fue ignorado por un reclutador o empleador, frente al 38 % registrado en 2024. En algunos casos, los candidatos aseguran haber sostenido conversaciones e incluso varias rondas de entrevistas para un puesto sin recibir posteriormente ninguna respuesta sobre la decisión de contratación. Construir relaciones y mantenerse presente en la mente de los reclutadores puede marcar una gran diferencia para conseguir el empleo, especialmente cuando existe una competencia intensa, señala Hendler-Grunt. Todo comienza con una nota de agradecimiento. La especialista recomienda enviarla dentro de las primeras 24 horas posteriores a la entrevista para agradecer el tiempo de la otra persona, resumir uno o dos aspectos que aprendiste durante la conversación, recordar por qué tus habilidades encajan con el puesto y reiterar tu entusiasmo por la oportunidad. Muchos candidatos se detienen ahí, explica, pero lo ideal es planificar uno o varios mensajes adicionales de seguimiento después del primer agradecimiento. Estos mensajes son un buen indicador de la "tenacidad y perseverancia" del candidato. Incluso puedes mencionar en el correo inicial que volverás a comunicarte en los próximos días, de modo que la otra persona espere recibir noticias tuyas nuevamente.