Participación en el mercado laboral de Costa Rica sigue cayendo

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Entre los hombres, la tasa neta de participación alcanzó el 66,0 %, mientras que entre las mujeres fue de 42,5 %, reflejando para estas últimas una reducción de 1,9 puntos porcentuales, la caída más significativa del período.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La participación de la población costarricense en el mercado laboral mostró un retroceso durante el trimestre marzo-mayo de 2026, mientras que los niveles de desempleo e informalidad permanecieron prácticamente sin cambios respecto al mismo período del año anterior, según los más recientes resultados de la Encuesta Continua de Empleo divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El informe revela que la fuerza de trabajo del país alcanzó los 2,33 millones de personas, integrada por 1,42 millones de hombres y 912.000 mujeres.

Aunque este indicador no registró una variación estadísticamente significativa en comparación con marzo-mayo de 2025, sí se observó una menor participación de la población en edad de trabajar. La tasa neta de participación se ubicó en 54,3 %, lo que representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales en términos interanuales. Entre los hombres, la tasa alcanzó el 66,0 %, mientras que entre las mujeres fue de 42,5 %, reflejando para estas últimas una reducción de 1,9 puntos porcentuales, la caída más significativa del período. En línea con este comportamiento, la tasa de ocupación nacional se situó en 50,7 %. Los hombres registraron una tasa de ocupación de 62,0 %, mientras que las mujeres alcanzaron el 39,3 %, indicador que también disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año anterior. La población ocupada se estimó en 2,18 millones de personas, sin cambios estadísticamente significativos respecto a 2025. Del total de trabajadores, 1,62 millones son asalariados, equivalentes al 74,5 % del empleo, mientras que 542.000 laboran como trabajadores independientes y alrededor de 13.000 se desempeñan como auxiliares no remunerados. Por su parte, la tasa de desempleo nacional permaneció en 6,7 %, equivalente a unas 155.000 personas desocupadas. Entre los hombres el desempleo fue de 6 % y entre las mujeres de 7,6 %, sin registrar diferencias estadísticamente significativas frente al mismo período del año anterior.