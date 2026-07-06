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Participación en el mercado laboral de Costa Rica sigue cayendo

Entre los hombres, la tasa neta de participación alcanzó el 66,0 %, mientras que entre las mujeres fue de 42,5 %, reflejando para estas últimas una reducción de 1,9 puntos porcentuales, la caída más significativa del período.

  • Participación en el mercado laboral de Costa Rica sigue cayendo

    El estudio evidencia un aumento en la población fuera de la fuerza de trabajo, que llegó a 1,96 millones de personas, 78.000 más que un año atrás. iStock
2026-07-06

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

La participación de la población costarricense en el mercado laboral mostró un retroceso durante el trimestre marzo-mayo de 2026, mientras que los niveles de desempleo e informalidad permanecieron prácticamente sin cambios respecto al mismo período del año anterior, según los más recientes resultados de la Encuesta Continua de Empleo divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El informe revela que la fuerza de trabajo del país alcanzó los 2,33 millones de personas, integrada por 1,42 millones de hombres y 912.000 mujeres.

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Aunque este indicador no registró una variación estadísticamente significativa en comparación con marzo-mayo de 2025, sí se observó una menor participación de la población en edad de trabajar.

La tasa neta de participación se ubicó en 54,3 %, lo que representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales en términos interanuales. Entre los hombres, la tasa alcanzó el 66,0 %, mientras que entre las mujeres fue de 42,5 %, reflejando para estas últimas una reducción de 1,9 puntos porcentuales, la caída más significativa del período.

En línea con este comportamiento, la tasa de ocupación nacional se situó en 50,7 %. Los hombres registraron una tasa de ocupación de 62,0 %, mientras que las mujeres alcanzaron el 39,3 %, indicador que también disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año anterior.

La población ocupada se estimó en 2,18 millones de personas, sin cambios estadísticamente significativos respecto a 2025. Del total de trabajadores, 1,62 millones son asalariados, equivalentes al 74,5 % del empleo, mientras que 542.000 laboran como trabajadores independientes y alrededor de 13.000 se desempeñan como auxiliares no remunerados.

Por su parte, la tasa de desempleo nacional permaneció en 6,7 %, equivalente a unas 155.000 personas desocupadas. Entre los hombres el desempleo fue de 6 % y entre las mujeres de 7,6 %, sin registrar diferencias estadísticamente significativas frente al mismo período del año anterior.

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El estudio también evidencia un aumento en la población fuera de la fuerza de trabajo, que llegó a 1,96 millones de personas, 78.000 más que un año atrás. De ese incremento, 55.000 correspondieron a mujeres. Como resultado, la tasa de no participación aumentó hasta 45,7 %, con un crecimiento de 1,3 puntos porcentuales a nivel nacional y de 1,9 puntos porcentuales entre la población femenina.

La mayoría de las personas fuera de la fuerza laboral, un 97,3 %, manifestó no estar disponible para trabajar. Entre las principales razones destacan las obligaciones familiares (28,3 %), las limitaciones asociadas a la edad, como jubilación o vejez (27,8 %), razones personales como estudios o viajes (21,0 %), condiciones de enfermedad o discapacidad (10,8 %) y quienes indicaron que no deseaban trabajar o preferían hacerlo en otro momento (12,1 %).

En cuanto a la calidad del empleo, el INEC estimó que 819.000 personas trabajaban en condiciones de informalidad, cifra equivalente al 37,6 % del total de ocupados. De ellas, 517.000 eran hombres y 303.000 mujeres. El porcentaje de empleo informal fue de 38,7 % entre los hombres y de 35,9 % entre las mujeres, sin presentar variaciones estadísticamente significativas respecto al año anterior.

Además, el informe señala que el 83,9 % de los trabajadores independientes se desempeña en condiciones de informalidad, mientras que entre los asalariados y auxiliares familiares el porcentaje de empleo informal alcanza el 22,3 %, lo que confirma que este segmento continúa concentrándose principalmente entre quienes trabajan por cuenta propia.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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