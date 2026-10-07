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Diez años después: así cambió el liderazgo de las mujeres en Centroamérica

Desde 2017, Mujeres Desafiantes ha construido un documento editorial único en la región. Diez ediciones conectan historias, generaciones y sectores para reconocer el talento femenino, explorar sus fortalezas y poner en conversación las agendas de cada tiempo.

Por: Revistaeyn.com Una portada puede retratar un momento. Diez portadas, publicadas a lo largo de una década, permiten reconocer una transformación. En ellas aparecen las mujeres que construyen empresas, dirigen operaciones regionales, desarrollan ciencia, preservan la cultura y abren espacios de decisión. También quedan registradas las preguntas que Centroamérica se ha hecho sobre su liderazgo femenino. Ese es el recorrido que Estrategia & Negocios invita a descubrir en la edición Mujeres Desafiantes de la Década: diez ediciones de una apuesta periodística que, desde 2017, ha sostenido una mirada regional e integral sobre las mujeres y su capacidad para transformar el entorno. El valor de este documento editorial único se encuentra en su continuidad. Año tras año, E&N buscó protagonistas, amplió los ámbitos de cobertura y exploró nuevas formas de ejercer influencia. Así construyó una memoria del liderazgo femenino centroamericano que permite conectar trayectorias individuales con los cambios de toda una región.

Las primeras ediciones: reconocer el talento, ampliar la mirada

El recorrido comenzó en 2017, con la edición 208. E&N presentó 50 perfiles de mujeres destacadas en los negocios, la alta dirección, el emprendimiento, la innovación, el poder y el liderazgo social y artístico. Desde el inicio, la propuesta reconoció que el talento femenino transforma Centroamérica desde múltiples espacios. En 2018, la edición 223 profundizó esa diversidad. Junto a empresarias, ejecutivas y emprendedoras, tuvieron voz las pioneras y disruptivas, las mujeres de la ciencia, las artes y la economía creativa. La cobertura permitió reconocer capacidades y aportes que merecían mayor atención. La edición 236, de 2019, puso el foco en grandes empresarias, altas ejecutivas y líderes por la igualdad. Sus historias mostraron a mujeres al frente de operaciones en varios países y de compañías regionales con miles de colaboradores. El liderazgo femenino tenía responsabilidades, alcance y decisiones que contar.

La pandemia y el Bicentenario: documentar el presente, recuperar las raíces

En 2020, la edición 248 registró el liderazgo de las heroínas que enfrentaban la pandemia. A ellas se sumaron empresarias, ejecutivas, emprendedoras, innovadoras, influenciadoras y guardianas de la cultura. La emergencia abrió nuevas preguntas sobre la capacidad de responder, sostener organizaciones y proteger a las comunidades. Un año después, Mujeres Desafiantes del Bicentenario, edición 262, incorporó una perspectiva histórica. La búsqueda editorial recuperó a 120 pioneras y heroínas centroamericanas y las puso en diálogo con las protagonistas del presente. Esa entrega permitió mirar el liderazgo como una construcción entre generaciones: conocer a quienes abrieron caminos y reconocer a quienes siguen ampliándolos.

Nuevas voces y nuevos espacios de decisión

En 2022, la edición 271 incorporó por primera vez la categoría Mujeres Desafiantes Latinoamérica. La conversación amplió su alcance y destacó la importancia de construir una voz propia y reconocer el valor de cada trayectoria. La edición 283, de 2023, reunió a mujeres de distintas generaciones y responsabilidades que contribuyen a construir el futuro de Centroamérica. Las entrevistas con líderes de inteligencia artificial y fintech acercaron a los lectores a protagonistas de sectores que estaban transformando los negocios. En 2024, la edición 295 presentó a las Creadoras de Equilibrio: mujeres que alzan la voz en juntas directivas, equipos de trabajo y mesas sectoriales. La atención se dirigió a su influencia dentro de las empresas y organizaciones. En 2025, la edición 308 puso la lupa sobre las Desafiantes Financieras, desde bancos locales y regionales hasta cooperativas, fintech e instituciones financieras regionales. Sus historias permitieron explorar el liderazgo femenino en espacios decisivos para la economía.

2026: una década que merece leerse en conjunto