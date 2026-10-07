Diez años después: así cambió el liderazgo de las mujeres en Centroamérica

Por: Revistaeyn.com
Una portada puede retratar un momento. Diez portadas, publicadas a lo largo de una década, permiten reconocer una transformación.
En ellas aparecen las mujeres que construyen empresas, dirigen operaciones regionales, desarrollan ciencia, preservan la cultura y abren espacios de decisión.
También quedan registradas las preguntas que Centroamérica se ha hecho sobre su liderazgo femenino.
Ese es el recorrido que Estrategia & Negocios invita a descubrir en la edición Mujeres Desafiantes de la Década: diez ediciones de una apuesta periodística que, desde 2017, ha sostenido una mirada regional e integral sobre las mujeres y su capacidad para transformar el entorno.
El valor de este documento editorial único se encuentra en su continuidad. Año tras año, E&N buscó protagonistas, amplió los ámbitos de cobertura y exploró nuevas formas de ejercer influencia.
Así construyó una memoria del liderazgo femenino centroamericano que permite conectar trayectorias individuales con los cambios de toda una región.
Las primeras ediciones: reconocer el talento, ampliar la mirada
El recorrido comenzó en 2017, con la edición 208. E&N presentó 50 perfiles de mujeres destacadas en los negocios, la alta dirección, el emprendimiento, la innovación, el poder y el liderazgo social y artístico.
Desde el inicio, la propuesta reconoció que el talento femenino transforma Centroamérica desde múltiples espacios.
En 2018, la edición 223 profundizó esa diversidad. Junto a empresarias, ejecutivas y emprendedoras, tuvieron voz las pioneras y disruptivas, las mujeres de la ciencia, las artes y la economía creativa. La cobertura permitió reconocer capacidades y aportes que merecían mayor atención.
La edición 236, de 2019, puso el foco en grandes empresarias, altas ejecutivas y líderes por la igualdad. Sus historias mostraron a mujeres al frente de operaciones en varios países y de compañías regionales con miles de colaboradores. El liderazgo femenino tenía responsabilidades, alcance y decisiones que contar.
La pandemia y el Bicentenario: documentar el presente, recuperar las raíces
En 2020, la edición 248 registró el liderazgo de las heroínas que enfrentaban la pandemia. A ellas se sumaron empresarias, ejecutivas, emprendedoras, innovadoras, influenciadoras y guardianas de la cultura.
La emergencia abrió nuevas preguntas sobre la capacidad de responder, sostener organizaciones y proteger a las comunidades.
Un año después, Mujeres Desafiantes del Bicentenario, edición 262, incorporó una perspectiva histórica. La búsqueda editorial recuperó a 120 pioneras y heroínas centroamericanas y las puso en diálogo con las protagonistas del presente.
Esa entrega permitió mirar el liderazgo como una construcción entre generaciones: conocer a quienes abrieron caminos y reconocer a quienes siguen ampliándolos.
Nuevas voces y nuevos espacios de decisión
En 2022, la edición 271 incorporó por primera vez la categoría Mujeres Desafiantes Latinoamérica. La conversación amplió su alcance y destacó la importancia de construir una voz propia y reconocer el valor de cada trayectoria.
La edición 283, de 2023, reunió a mujeres de distintas generaciones y responsabilidades que contribuyen a construir el futuro de Centroamérica.
Las entrevistas con líderes de inteligencia artificial y fintech acercaron a los lectores a protagonistas de sectores que estaban transformando los negocios.
En 2024, la edición 295 presentó a las Creadoras de Equilibrio: mujeres que alzan la voz en juntas directivas, equipos de trabajo y mesas sectoriales. La atención se dirigió a su influencia dentro de las empresas y organizaciones.
En 2025, la edición 308 puso la lupa sobre las Desafiantes Financieras, desde bancos locales y regionales hasta cooperativas, fintech e instituciones financieras regionales.
Sus historias permitieron explorar el liderazgo femenino en espacios decisivos para la economía.
2026: una década que merece leerse en conjunto
La edición 321 reúne este recorrido bajo el título Mujeres Desafiantes de la Década. Celebrar la décima entrega permite apreciar el alcance de una decisión editorial sostenida: buscar talento, reconocer fortalezas y acompañar las agendas de cada tiempo con una visión centroamericana.
El conjunto tiene valor para quienes lideran empresas, forman equipos, emprenden o buscan comprender la región. Sus páginas ofrecen referentes, experiencias y perspectivas sobre las distintas maneras de construir liderazgo.
La nueva edición de colección reúne historias y datos para profundizar esa lectura, como contamos en nuestra presentación de Mujeres Desafiantes de la Década.
Los invitamos a recorrer las diez portadas en las páginas 14 y 15 de la revista digital y a descubrir las historias que las hicieron posibles. Una década de periodismo para conocer a las mujeres que transforman Centroamérica y reconocer los caminos que siguen abriendo. DAR CLICK AQUI