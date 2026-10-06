R.Dominicana y El Salvador lideran crecimiento de Centroamérica, según el BM

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Las perspectivas estimadas de 2027 siguen situando a República Dominicana a la cabeza con una expansión del PIB del 4,4 %, seguido de Panamá, con el 4,1 %; El Salvador (3,9 %), Guatemala (3,8 %), Honduras (3,7 %), Costa Rica (3,5 %), Nicaragua (3,2 %), y Belice con el 2,2 %.

Por Agencia EFE República Dominicana y El Salvador lideran este 2026 el crecimiento económico de la región que abarca el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), con el 4,7 % y 4,5 % del producto interno bruto (PIB), respectivamente, según las previsiones estimadas del Banco Mundial. A estos dos países les siguen Panamá, con el 4,2 %; Guatemala (3,7 %), Nicaragua (3,6 %), Honduras (3,4 %), Costa Rica (3,3 %) y Belice con el 2,4 %, de acuerdo con los datos del informe 'Panorama Económico de América Latina y el Caribe'.

"Varios países que han adoptado decisiones de política coherentes y de largo plazo están obteniendo mejores resultados, con tasas de crecimiento sostenidas superiores al 3 % y al 4 %, niveles de inversión más elevados y una confianza creciente por parte de los mercados", paunta el Banco Mundial. Las perspectivas estimadas de 2027 siguen situando a República Dominicana a la cabeza con una expansión del PIB del 4,4 %, seguido de Panamá, con el 4,1 %; El Salvador (3,9 %), Guatemala (3,8 %), Honduras (3,7 %), Costa Rica (3,5 %), Nicaragua (3,2 %), y Belice con el 2,2 %.

[NUEVO INFORME] La economía de #AmLat y el #Caribe se proyecta que crezca un 2,2% este año, una cifra que no refleja el verdadero potencial de la región. Los países que apuestan por medidas de políticas públicas sólidas ya crecen entre el 3% y el 4%: https://t.co/kWkR2qQDMj https://t.co/6ikWdihgeK — Banco Mundial | América Latina y el Caribe (@BancoMundialLAC) October 6, 2026

Para el 2028, el Banco Mundial prevé un crecimiento del 4,8 % para República Dominicana; del 4,1 % para Panamá; del 3,8 % para Guatemala y Honduras; del 3,5 % para El Salvador y Costa Rica; del 3,1 % para Nicaragua y del 2 % para Belice. El banco multilateral comenta brevemente que El Salvador, tras haber modificado de forma significativa su perfil de riesgo en un corto período, mantiene un desempeño superior al promedio, lo mismo que Paraguay en Sudamérica, ambos apoyados por la mejora en las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y una sólida inversión privada. "Estas trayectorias se basan en decisiones de política duraderas sobre los fundamentos macroeconómicos, como las que también han sostenido un crecimiento sólido en Panamá y la República Dominicana", agrega el Banco Mundial.

Riesgos para la región

El informe 'Panorama Económico de América Latina y el Caribe' sitúa en el 2,2 % el crecimiento de la región, la cual, sostiene, necesita con "urgencia" nuevos motores de productividad. Los riesgos para la región se perfilan a la baja. La volatilidad de los precios de la energía podría frenar el proceso desinflacionario y mantener la postura cautelosa de los bancos centrales, prolongando así las elevadas tasas de interés reales que restringen el crédito y la inversión. Los elevados niveles de deuda y la carga de sus intereses continúan limitando el espacio fiscal y desplazando la inversión pública. Asimismo, El Niño podría afectar la agricultura y la generación hidroeléctrica, lo que podría provocar aumentos de los precios de los alimentos y de la energía. El informe también analiza cómo la inteligencia artificial (IA) podría impulsar la productividad al tiempo que transforma el mundo del trabajo en toda la región. Las empresas ya están adoptando ampliamente la IA, aunque rara vez la integran en actividades centrales de sus procesos de negocio.